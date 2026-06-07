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Дроны атаковали захваченные Россией Донецкую и Луганскую области, Крым

08:12 886

В ночь на воскресенье, 7 июня, беспилотники атаковали захваченные РФ территории Украины. Под удары попали ТЭС, железнодорожная инфраструктура в Донецкой и Луганской областях, нефтебаза в Крыму, сообщают украинские мониторинговые каналы.

Отмечается, что дроны поразили Зуевскую ТЭС в Донецкой области, вспыхнул пожар. В районе города Чистяково под удар попала железнодорожная инфраструктура.

Также БПЛА нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Луганской области. Кроме того, в результате ударов загорелись подстанции.

По сообщению движения «Атеш», в аннексированном Крыму взрывы прогремели вблизи нефтебазы в Феодосии, в также в Севастополе, Джанкое, Симферополе.

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