Впервые за полвека: подготовка в США смертной казни военных

Это будет первая военная казнь в США более чем за полвека. Из документа следует, что план под названием «Операция «Решительное правосудие», изданный в феврале, предписывает армейским чиновникам координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода осужденных из дисциплинарных казарм в Канзасе в федеральный центр казней в Индиане. Именно там Министерство юстиции провело серию невоенных казней во время первого срока Трампа, пишет телеканал.

Армия США готова провести казни четырех заключенных, приговоренных к смерти, если президент США Дональд Трамп отдаст такой приказ, сообщает ABC, ознакомившись с внутренним документом военных.

Официальный представитель армии Синтия Смит подтвердила проведение подобных учений, отметив, что это стандартная часть планирования на случай распоряжения из Белого дома: «Учения в отношении этой операции проводились регулярно в течение последних 20 лет». Смит добавила, что конкретного приказа от президента пока не поступало.

В США не казнили военнослужащих с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннетт был казнен за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, уточняет ABC.

Мораторий на смертную казнь за федеральные преступления в США действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп отменил мораторий. Тогда было казнено 13 человек. Администрация экс-президента Джо Байдена мораторий вернула. После вступления на второй президентский срок Трамп вернул применение смертной казни.