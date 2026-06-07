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Впервые за полвека: подготовка в США смертной казни военных

08:25 768

Армия США готова провести казни четырех заключенных, приговоренных к смерти, если президент США Дональд Трамп отдаст такой приказ, сообщает ABC, ознакомившись с внутренним документом военных.

Это будет первая военная казнь в США более чем за полвека. Из документа следует, что план под названием «Операция «Решительное правосудие», изданный в феврале, предписывает армейским чиновникам координировать действия с Федеральным бюро тюрем для перевода осужденных из дисциплинарных казарм в Канзасе в федеральный центр казней в Индиане. Именно там Министерство юстиции провело серию невоенных казней во время первого срока Трампа, пишет телеканал.

Официальный представитель армии Синтия Смит подтвердила проведение подобных учений, отметив, что это стандартная часть планирования на случай распоряжения из Белого дома: «Учения в отношении этой операции проводились регулярно в течение последних 20 лет». Смит добавила, что конкретного приказа от президента пока не поступало.

В США не казнили военнослужащих с 1961 года. Тогда рядовой Джон Беннетт был казнен за изнасилование и покушение на убийство 11-летней девочки в Австрии, уточняет ABC.

Мораторий на смертную казнь за федеральные преступления в США действовал с 2003 по 2020 год. В 2021 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп отменил мораторий. Тогда было казнено 13 человек. Администрация экс-президента Джо Байдена мораторий вернула. После вступления на второй президентский срок Трамп вернул применение смертной казни.

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