Сестра Кима грозит «хулиганам»

«Мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны и суверенитета страны. Надежда или риторика внешних сил никак не изменит реальность... Ядерное оружие — самая мощная логика в споре с обожающими силу лицами», — заявила она.

По словам Ким Ё Чжон, КНДР имеет право на самозащиту от угроз со стороны «хулиганов, предпочитающих на военных кораблях и самолетах демонстрировать силу» у чужих границ. Ядерные силы страны, закрепленные Конституцией, — «стержень власти и обороны», защита интересов КНДР не зависит от внешних сил, добавила она.

Так она ответила на заявление Госдепа США о том, что на китайско-американском саммите в мае стороны подтвердили общую цель — «денуклеаризацию» КНДР. «Это является всего лишь излюбленным распространением лживой информации США», — заявила сестра Ким Чен Ына. Китайский Лидер Си Цзиньпин отправится с визитом в КНДР на следующей неделе.

8 июня Си Цзиньпин впервые почти за восемь лет намерен посетить КНДР. Председатель КНДР встретится с Ким Чен Ыном и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщал МИД Китая.