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Сестра Кима грозит «хулиганам»

09:05 345

Северная Корея никогда не откажется от статуса государства, обладающего ядерным оружием, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чен, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны и суверенитета страны. Надежда или риторика внешних сил никак не изменит реальность... Ядерное оружие — самая мощная логика в споре с обожающими силу лицами», — заявила она.

По словам Ким Ё Чжон, КНДР имеет право на самозащиту от угроз со стороны «хулиганов, предпочитающих на военных кораблях и самолетах демонстрировать силу» у чужих границ. Ядерные силы страны, закрепленные Конституцией, — «стержень власти и обороны», защита интересов КНДР не зависит от внешних сил, добавила она.

Так она ответила на заявление Госдепа США о том, что на китайско-американском саммите в мае стороны подтвердили общую цель — «денуклеаризацию» КНДР. «Это является всего лишь излюбленным распространением лживой информации США», — заявила сестра Ким Чен Ына. Китайский Лидер Си Цзиньпин отправится с визитом в КНДР на следующей неделе.

8 июня Си Цзиньпин впервые почти за восемь лет намерен посетить КНДР. Председатель КНДР встретится с Ким Чен Ыном и обменяется мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес, сообщал МИД Китая.

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