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Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу

09:34 1209

Международные компании покидают Кубу, что станет очередным ударом по рушащейся экономике острова Свободы, сообщает The Wall Street Journal.

Согласно заявлению Центробанка Кубы, начиная с 6 июня, на острове были приостановлены операции с использованием карт Mastercard и Visa для иностранцев. Тем временем гостиничные компании-гиганты Iberostar и Meliá сказали, что отказываются от управления как минимум дюжиной кубинских отелей. Канадская компания Royalton Hotels & Resorts прекратила свою деятельность после того, как столкнулась с резким падением туристического потока.

Очередь у банка на Кубе

Существует также неопределенность относительно будущего Sherritt International, канадской горнодобывающей компании, которая является одним из важнейших иностранных инвесторов на Кубе. Бывший гендиректор Sherritt был когда-то прозван «любимым капиталистом» Фиделя Кастро. Но в мае компания объявила о приостановке деятельности.

Согласно WSJ, массовый отток мигрантов последовал за отменой рейсов нескольких крупных авиакомпаний из-за нехватки авиатоплива.

WSJ отмечает, что на протяжении десятилетий иностранные корпорации мирились с рисками работы на Кубе, стремясь закрепиться в туристическом и горнодобывающем секторах острова, и делали это несмотря на длительное эмбарго со стороны США. Эти компании поставляли Кубе крайне необходимую твердую валюту и деловую экспертизу. Но теперь многие пришли к выводу, что риски превышают выгоды, поскольку компании сталкиваются как с углубляющимся экономическим коллапсом, так и с администрацией Трампа, которая стремится усилить давление на Гавану.

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