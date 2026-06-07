USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Израиль прослушивает людей Трампа?

утверждает разведка США
09:50 886

Израиль мог вести прослушку телефонных разговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби, пишет газета The New York Times (NYT), которая ознакомилась с отчетом разведки США.

Утверждается, что, кроме Уиткоффа и Колби, Израиль мог начать прослушивать и одного из ключевых заместителей последнего - Майкла Димино.

Как пишет NYT, в другом докладе Разведывательного управления Пентагона и военной разведки говорится, что уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического. В документе, подготовленном при участии Агентства по контрразведке и безопасности, перечислены усилия Израиля по слежке за американскими военными и правительственными чиновниками.

Чиновники США также сообщили, что американский персонал применяет ряд протоколов безопасности для защиты мобильных телефонов и других электронных устройств, особенно при поездках в Израиль, но отказались раскрывать детали, передает газета. Сотрудничество между военными двух стран остается тесным, однако каждая из сторон вынуждена держать самую чувствительную информацию в секрете, уточнила NYT.

Израильский портал N12 со ссылкой на израильское посольство в Вашингтоне опроверг сообщение о сборе Израилем разведданных о США. «Усилия Израиля по сбору разведданных направлены против его врагов, а не союзников», — заявили в посольстве. Сообщение Израиля появилось после публикации NBC. Телеканал со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон крайне обеспокоен разведывательной активностью Израиля в отношении США и оценил уровень угрозы шпионажа как критический.

Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
11:46 339
Выборы в парламент Армении: что известно
Выборы в парламент Армении: что известно обновлено 11:55
11:55 4384
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
10:12 878
Израиль прослушивает людей Трампа?
Израиль прослушивает людей Трампа? утверждает разведка США
09:50 887
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
09:34 1210
Дроны атаковали захваченные Россией Донецкую и Луганскую области, Крым
Дроны атаковали захваченные Россией Донецкую и Луганскую области, Крым
08:12 1752
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
07:43 1277
Сибига: В России уже нет безопасных мест
Сибига: В России уже нет безопасных мест
01:21 2625
Китай начал специальную морскую операцию
Китай начал специальную морскую операцию
01:02 5524
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи фото; обновлено 23:30
6 июня 2026, 23:30 3112
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция; все еще актуально
6 июня 2026, 02:40 7424

ЭТО ВАЖНО

Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
11:46 339
Выборы в парламент Армении: что известно
Выборы в парламент Армении: что известно обновлено 11:55
11:55 4384
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
10:12 878
Израиль прослушивает людей Трампа?
Израиль прослушивает людей Трампа? утверждает разведка США
09:50 887
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
09:34 1210
Дроны атаковали захваченные Россией Донецкую и Луганскую области, Крым
Дроны атаковали захваченные Россией Донецкую и Луганскую области, Крым
08:12 1752
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
07:43 1277
Сибига: В России уже нет безопасных мест
Сибига: В России уже нет безопасных мест
01:21 2625
Китай начал специальную морскую операцию
Китай начал специальную морскую операцию
01:02 5524
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи
Пакистанский министр привез послание для Хаменеи фото; обновлено 23:30
6 июня 2026, 23:30 3112
Железный периметр: Анкара на особом положении
Железный периметр: Анкара на особом положении наша корреспонденция; все еще актуально
6 июня 2026, 02:40 7424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться