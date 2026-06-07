Израиль прослушивает людей Трампа?

Утверждается, что, кроме Уиткоффа и Колби, Израиль мог начать прослушивать и одного из ключевых заместителей последнего - Майкла Димино.

Израиль мог вести прослушку телефонных разговоров спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа и заместителя главы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби, пишет газета The New York Times (NYT), которая ознакомилась с отчетом разведки США.

Как пишет NYT, в другом докладе Разведывательного управления Пентагона и военной разведки говорится, что уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля был повышен с высокого до критического. В документе, подготовленном при участии Агентства по контрразведке и безопасности, перечислены усилия Израиля по слежке за американскими военными и правительственными чиновниками.

Чиновники США также сообщили, что американский персонал применяет ряд протоколов безопасности для защиты мобильных телефонов и других электронных устройств, особенно при поездках в Израиль, но отказались раскрывать детали, передает газета. Сотрудничество между военными двух стран остается тесным, однако каждая из сторон вынуждена держать самую чувствительную информацию в секрете, уточнила NYT.

Израильский портал N12 со ссылкой на израильское посольство в Вашингтоне опроверг сообщение о сборе Израилем разведданных о США. «Усилия Израиля по сбору разведданных направлены против его врагов, а не союзников», — заявили в посольстве. Сообщение Израиля появилось после публикации NBC. Телеканал со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон крайне обеспокоен разведывательной активностью Израиля в отношении США и оценил уровень угрозы шпионажа как критический.