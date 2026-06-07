236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...

В ночь на воскресенье, 7 июня, Россия атаковала украинские регионы при помощи 236 беспилотников разных типов, в том числе дронами-имитаторами цели, сообщили Воздушные силы ВСУ.
Силы ПВО сбили или подавили 215 БПЛА, зафиксировано попадание 17 дронов на 13 локациях, падение сбитых аппаратов на девяти локациях, сказано в сообщении.
Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в течение ночи инфраструктура региона подверглась массированному удару российских беспилотников. По его словам, в Одессе загорелось нежилое здание, 41-летний мужчина получил осколочные ранения. В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба здания на территории храма и два грузовых автомобиля. Жилые дома также повреждены на территории Черноморской громады, пишет Кипер.
Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате удара российского дрона по пригороду Запорожья погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Он стоял на конечной остановке маршрута. В воскресенье утром глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров также сообщал, что после российских ударов частично обесточен один из районов областного центра. До этого Федоров писал о работе ПВО, предупреждал об опасности ударов по Запорожью авиационными бомбами и боевыми беспилотниками. В городе были слышны взрывы.
Украинская полиция сообщает, что за минувшие сутки российские военные продолжали обстреливать районы Сумской области, в результате чего ранения получили пять человек, один местный житель погиб. По данным полиции, обстрелам подверглись 46 населенных пунктов.
Помощник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов («Флеш») заявил, что с начала июня Россия активизировала удары по дорогам, соединяющим Харьков и Сумы.