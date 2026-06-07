236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что в течение ночи инфраструктура региона подверглась массированному удару российских беспилотников. По его словам, в Одессе загорелось нежилое здание, 41-летний мужчина получил осколочные ранения. В Черноморске повреждены жилые дома, газовая труба здания на территории храма и два грузовых автомобиля. Жилые дома также повреждены на территории Черноморской громады, пишет Кипер.

Силы ПВО сбили или подавили 215 БПЛА, зафиксировано попадание 17 дронов на 13 локациях, падение сбитых аппаратов на девяти локациях, сказано в сообщении.

В ночь на воскресенье, 7 июня, Россия атаковала украинские регионы при помощи 236 беспилотников разных типов, в том числе дронами-имитаторами цели, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Украинская служба по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в результате удара российского дрона по пригороду Запорожья погиб водитель маршрутного микроавтобуса. Он стоял на конечной остановке маршрута. В воскресенье утром глава Запорожской обладминистрации Иван Федоров также сообщал, что после российских ударов частично обесточен один из районов областного центра. До этого Федоров писал о работе ПВО, предупреждал об опасности ударов по Запорожью авиационными бомбами и боевыми беспилотниками. В городе были слышны взрывы.

Украинская полиция сообщает, что за минувшие сутки российские военные продолжали обстреливать районы Сумской области, в результате чего ранения получили пять человек, один местный житель погиб. По данным полиции, обстрелам подверглись 46 населенных пунктов.

Помощник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов («Флеш») заявил, что с начала июня Россия активизировала удары по дорогам, соединяющим Харьков и Сумы.