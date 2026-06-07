Из-за возможного вторжения США: на Кубе гражданским раздают оружие

На Кубе стали раздавать оружие мирным жителям, призвав население готовиться к возможному вторжению Соединенных Штатов, пишет газета Versión Final.

«На фоне развертывания американской военной мощи вблизи острова правительство Гаваны начало раздавать оружие гражданам, официально призывая их готовиться к неминуемому иностранному вторжению», — говорится в материале.

По данным СМИ, подготовка к возможному вторжению уже затронула повседневную жизнь на Кубе: в гаванских госучреждениях и организациях обсуждают действия на случай чрезвычайной ситуации.

В конце мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что эскалации конфликта между Вашингтоном и Гаваной не будет. Незадолго до этого глава Белого дома заявлял, что Вашингтон планирует заняться вопросом Кубы. Он отмечал, что за контакты администраций двух стран отвечает госсекретарь США Марко Рубио.