Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...

Сегодня, 7 июня, около 2,5 миллиона зарегистрированных избирателей в Армении направятся на избирательные участки, чтобы определить не только нового премьер-министра, но и геополитический выбор страны. Существуют разные оценки того, что ждет Армению по итогам этой избирательной кампании, в которой оппозицию открыто поддерживает Россия, а правящую партию — США и Европейский союз. Но несомненно, что геополитическая конкуренция в Армении и регионе Южного Кавказа в целом не закончится этими выборами, а, наоборот, вступит в новый этап. Как известно, хотя в выборах участвуют 18 политических блоков и партий, избирательная кампания проходила в ожесточенной борьбе между пророссийскими реваншистскими силами и правящей партией «Гражданский договор». По прогнозам относительно надежных опросов общественного мнения, партия Никола Пашиняна может одержать победу на этих выборах. Партии «Сильная Армения» российского олигарха Самвела Карапетяна прочат второе место со значительно меньшим числом голосов.

В ходе предвыборной кампании десятки сторонников Карапетяна были арестованы за подкуп избирателей. Сам олигарх и армянские бизнес-круги в России потратили на кампанию сотни миллионов долларов. Часть этих денег была потрачена на подкуп избирателей наличными. За день до окончания кампании правоохранительные органы задержали по этому обвинению шесть кандидатов из списка партии «Сильная Армения». В свою очередь, оппозиция обвиняет Никола Пашиняна в чрезмерном использовании административных ресурсов во время выборов, включая преследования со стороны правоохранительных органов. Ближе к концу избирательной кампании Россия усилила дипломатическое, политическое и экономическое давление на армянские власти. Российские чиновники почти ежедневно предупреждали Армению об «украинском сценарии», а ввоз армянских товаров на российские рынки блокировался под фитосанитарными предлогами. Россия также отзывала своего посла в Ереване «для консультаций». Ясно, что это давление направлено на запугивание армянских избирателей и принуждение их голосовать за пророссийские реваншистские силы.

По данным телеканала Euronews, ссылающегося на сообщения Reuters от пяти сотрудников разведки, которые имеют доступ к соответствующим документам, западные спецслужбы выявили российскую кампанию дезинформации, направленную на усиление поддержки пророссийских партий среди неопределившихся избирателей, включая скоординированные усилия по доставке российских граждан армянского происхождения в Ереван в последние дни перед выборами. Москва опровергла эти сообщения. Однако из опыта других стран, где Россия вмешивалась в избирательные процессы, известно, что подобное давление порой не срабатывает, а, наоборот, имеет обратный эффект. Парламентские выборы 7 июня почти повсеместно рассматриваются как референдум по поводу решения премьер-министра Никола Пашиняна сблизить Армению с Европой и отдалить ее от России. Такая формулировка верна, но не совсем. На самом деле на кону стоит вопрос, сможет ли небольшая, не имеющая выхода к морю страна с населением около трех миллионов человек выдержать геополитический поворот в условиях целенаправленной экономической войны, ведущейся ее бывшим покровителем, — и готовы ли ее избиратели понести эти издержки.

Наилучший сценарий для пророссийской оппозиции заключается не в том, чтобы убедить большинство, а в том, чтобы лишить «Гражданский договор» 54 процентов парламентских мест, необходимых для управления страной без коалиции, а затем в том, чтобы убедить несколько более мелких партий сформировать блок, способный назначить премьер-министра. Такой сценарий возможен, но маловероятен. ОБСЕ направила миссию наблюдателей численностью более 250 человек под руководством Янеза Ленарчича, которая будет следить за избирательными участками по всей Армении. Как считают независимые наблюдатели, выборы, вне зависимости от их исхода, не смогут разрешить структурную проблему, лежащую в их основе.