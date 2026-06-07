Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»

По сообщению армянских СМИ, на брифинге с журналистами Пашинян заявил об уверенности, что «народ победит. Это не личное дело. Я ожидаю, что победят граждане Армении… Что решит народ, то я и сделаю…»

Премьер-министр Армении, председатель партии «Гражданский договор» Никол Пашинян уверен, что граждане Армении «победит на выборах», а укрепление демократии «будет способствовать миру и сотрудничеству в регионе».

Затронув возможные последствия выборов для региона, премьер-министр Армении сказал, что «демократия всегда работает во благо регионального и международного сотрудничества. И, конечно, демократия — важный инструмент регионального мира».

«Сейчас у нас… мир с Азербайджаном. Вы знаете, что у нас очень глубокие и братские отношения с Грузией. И, конечно, я ожидаю нормализации отношений с Турцией и установления дипломатических отношений», — сказал премьер-министр.

Пашинян выразил уверенность в том, что граница с Турцией, железнодорожное и автомобильное сообщение будут открыты в ближайшем будущем.

Пашинян также заявил, что референдум по выбору между членством в ЕАЭС и ЕС «состоится тогда, когда будет предмет референдума»: «Для этого Армения официально должна обратиться по вопросу членства в ЕС или должна иметь статус кандидата. На данный момент ни того, ни другого нет».

Премьер Армении заявил, что «коллеги в ЕАЭС немного тактически неправильно подходят к вопросу»: «Вместо того, чтобы повысить привлекательность ЕАЭС в нашей стране, все делают наоборот. Ведь потом люди будут решать, а не я»

По словам Пашиняна, Армения пока не готова к статусу кандидата для вступления в Евросоюз: «Мы знаем, что не готовы к этому статусу, нам необходимо реформироваться».

Премьер Армении указал, что Ереван будет стремиться к тому, чтобы как можно быстрее осуществить реформы.