Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) написало в сети X, что Украина проинформировала его об «атаке дрона сегодня рано утром на центральное хранилище отработанного топлива, расположенное в зоне отчуждения Чернобыля».

В посте содержатся некоторые подробности, которые украинские власти публично не сообщали: «Удар нанес значительный ущерб зданию приема топлива на объекте — включая фасад, окна и двери, — и взрывной волной также были затронуты близлежащие здания».

«Команда МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС скоро посетит этот объект, чтобы осмотреть последствия», — указывается в сообщении.

Отмечается, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инцидент вызывает глубокую озабоченность, тем более что он произошел на объекте, где хранится большое количество ядерного материала, причем всего в нескольких метрах от поврежденного здания. «Удары по ядерным объектам совершенно недопустимы и прямо противоречат ключевым принципам ядерной безопасности», — подчеркнул Гросси.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время атаки на территорию вокруг Чернобыльской атомной станции РФ поразила объект «чрезвычайно критической инфраструктуры»: «Чрезвычайно подлый российский удар. МИД Украины, Министерство энергетики и все наши службы уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло. Россия сознательно нанесла удар именно по этому объекту ядерной инфраструктуры. На данный момент нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости».

Зеленский добавил, что украинским спасателям удалось остановить пожар на объекте в результате российского удара.

Россия пока не комментировала сообщения об ударе по центральному хранилищу отработанного топлива.