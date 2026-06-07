Азербайджан намерен закупить турецкие истребители

Аккаунт в платформе X Turkish Century, специализирующегося на вопросах обороны и военной промышленности, пишет, что в настоящее время девять стран, включая саму Турцию, намерены приобрести истребители KAAN к 2035 году. ВВС Турции готовятся заказать в общей сложности 100 истребителей, соглашение о заказе первой партии уже подписано. Индонезия подписала письмо о намерениях заказать 48 истребителей KAAN. Саудовская Аравия намерена приобрести 100 таких истребителей, переговоры продолжаются. Испания также заинтересована в истребителях KAAN и намерена заказать около 60 истребителей. Пакистан готов приобрести более 40 истребителей KAAN, предварительное соглашение уже подписано. Катар может заказать 40 истребителей, переговоры также продолжаются. Египет выразил намерение приобрести 24 истребителя, и предварительные переговоры уже состоялись.

Азербайджан, Малайзия и Сирия намерены приобрести около 20 истребителей KAAN каждая.

Одной из наиболее острых проблем является отсутствие опыта у Турции в создании собственных истребителей. Поэтому отдельным вопросом для турецких специалистов является разработка двигателя. Для разработки реактивного мотора с нуля потребуется около 30 лет. По этой причине на турецкие истребители планируют ставить импортные двигатели, параллельно занимаясь разработкой отечественных.