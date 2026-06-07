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Азербайджан намерен закупить турецкие истребители

турецкие СМИ
Отдел информации
12:36 1838

Между Турецким агентством оборонной промышленности и государственной аэрокосмической компанией TUSAŞ заключено соглашение о поставке истребителей 5-го поколения KAAN.

По соглашению, компания поставит 20 истребителей KAAN ВВС Турции. Это первое соглашение о серийном производстве истребителей 5-го поколения, разработанных турецкой национальной военной промышленностью.

Аккаунт в платформе X Turkish Century, специализирующегося на вопросах обороны и военной промышленности, пишет, что в настоящее время девять стран, включая саму Турцию, намерены приобрести истребители KAAN к 2035 году. ВВС Турции готовятся заказать в общей сложности 100 истребителей, соглашение о заказе первой партии уже подписано. Индонезия подписала письмо о намерениях заказать 48 истребителей KAAN. Саудовская Аравия намерена приобрести 100 таких истребителей, переговоры продолжаются. Испания также заинтересована в истребителях KAAN и намерена заказать около 60 истребителей. Пакистан готов приобрести более 40 истребителей KAAN, предварительное соглашение уже подписано. Катар может заказать 40 истребителей, переговоры также продолжаются. Египет выразил намерение приобрести 24 истребителя, и предварительные переговоры уже состоялись.

Азербайджан, Малайзия и Сирия намерены приобрести около 20 истребителей KAAN каждая.

Одной из наиболее острых проблем является отсутствие опыта у Турции в создании собственных истребителей. Поэтому отдельным вопросом для турецких специалистов является разработка двигателя. Для разработки реактивного мотора с нуля потребуется около 30 лет. По этой причине на турецкие истребители планируют ставить импортные двигатели, параллельно занимаясь разработкой отечественных.

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