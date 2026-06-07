Азербайджан намерен закупить турецкие истребители

Между Турецким агентством оборонной промышленности и государственной аэрокосмической компанией TUSAŞ заключено соглашение о поставке истребителей 5-го поколения KAAN.
По соглашению, компания поставит 20 истребителей KAAN ВВС Турции. Это первое соглашение о серийном производстве истребителей 5-го поколения, разработанных турецкой национальной военной промышленностью.
TOP 25 most-likely operators* of the TFX/MMU #KAAN by 2035.— Turkish Century (@TurkishCentury) June 6, 2026
🇹🇷 Türkiye -- 100 (In Production), 2028
🇮🇩 Indonesia -- 48 (Signed/On Order), 2030
🇸🇦 S. Arabia -- 100 (Advanced Talks), 2031
🇪🇸 Spain -- 60 (Advanced Talks, Hürjet Operator), 2031
🇵🇰 Pakistan -- 40+ (Advanced Talks),… pic.twitter.com/rTIzCCMq51
Аккаунт в платформе X Turkish Century, специализирующегося на вопросах обороны и военной промышленности, пишет, что в настоящее время девять стран, включая саму Турцию, намерены приобрести истребители KAAN к 2035 году. ВВС Турции готовятся заказать в общей сложности 100 истребителей, соглашение о заказе первой партии уже подписано. Индонезия подписала письмо о намерениях заказать 48 истребителей KAAN. Саудовская Аравия намерена приобрести 100 таких истребителей, переговоры продолжаются. Испания также заинтересована в истребителях KAAN и намерена заказать около 60 истребителей. Пакистан готов приобрести более 40 истребителей KAAN, предварительное соглашение уже подписано. Катар может заказать 40 истребителей, переговоры также продолжаются. Египет выразил намерение приобрести 24 истребителя, и предварительные переговоры уже состоялись.
Азербайджан, Малайзия и Сирия намерены приобрести около 20 истребителей KAAN каждая.
Одной из наиболее острых проблем является отсутствие опыта у Турции в создании собственных истребителей. Поэтому отдельным вопросом для турецких специалистов является разработка двигателя. Для разработки реактивного мотора с нуля потребуется около 30 лет. По этой причине на турецкие истребители планируют ставить импортные двигатели, параллельно занимаясь разработкой отечественных.