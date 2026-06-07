USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией

13:10 941

Армяно-российские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Считаю, что отношения Армении и России нуждаются в некотором оздоровлении. Надеемся, что после выборов с нашими коллегами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем оздоровить и обсудить любые проблемы, найти решения, которые будут выгодны и Армении, и России», - сказал Мирзоян журналистам после голосования на парламентских выборах в воскресенье.

По его словам, Армения и Россия должны взаимно уважать суверенитет друг друга и право принимать самостоятельные решения.

ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму обновлено 14:14
14:14 2283
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского обновлено 13:55
13:55 1473
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые видео
13:20 934
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
13:10 942
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители турецкие СМИ
12:36 1842
Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
11:46 2021
Выборы в парламент Армении: что известно
Выборы в парламент Армении: что известно обновлено 13:46
13:46 8179
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
10:12 1302
Израиль прослушивает людей Трампа?
Израиль прослушивает людей Трампа? утверждает разведка США
09:50 1300
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
09:34 1723
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
07:43 1548

ЭТО ВАЖНО

ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму обновлено 14:14
14:14 2283
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского обновлено 13:55
13:55 1473
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые видео
13:20 934
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
13:10 942
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители турецкие СМИ
12:36 1842
Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
Пашинян: «Что решит народ, то и сделаю…»
11:46 2021
Выборы в парламент Армении: что известно
Выборы в парламент Армении: что известно обновлено 13:46
13:46 8179
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
236 беспилотников прилетели в Украину: под ударом Одесса, Запорожье, есть жертвы...
10:12 1302
Израиль прослушивает людей Трампа?
Израиль прослушивает людей Трампа? утверждает разведка США
09:50 1300
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
Экономика рушится, давление Трампа: бизнес покидает Кубу
09:34 1723
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
«Угрожали морскому сообщению»: сбиты иранские беспилотники
07:43 1548
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться