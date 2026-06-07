Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией

Армяно-российские отношения нуждаются в оздоровлении, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

«Считаю, что отношения Армении и России нуждаются в некотором оздоровлении. Надеемся, что после выборов с нашими коллегами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем оздоровить и обсудить любые проблемы, найти решения, которые будут выгодны и Армении, и России», - сказал Мирзоян журналистам после голосования на парламентских выборах в воскресенье.

По его словам, Армения и Россия должны взаимно уважать суверенитет друг друга и право принимать самостоятельные решения.