В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые

Власти инцидент квалифицировали как «теракт». На местах происшествий были зафиксированы боестолкновения и перестрелка между силами правопорядка Израиля и нападавшими.

В районе Шарон в центральной части Израиля произошла серия нападений с применением огнестрельного оружия, сообщают израильские СМИ.

По официальным данным генерального директора службы скорой помощи МАДА Эли Бина, в результате инцидента пострадали шесть человек. Один из раненых позже скончался. Все раненые доставлены в медицинские учреждения.

Пресс-служба полиции сообщила, что один из подозреваемых в совершении теракта, гражданин Израиля арабского происхождения, «нейтрализован на месте». Второй подозреваемый был ранен и скрылся с места происшествия. Правоохранители ведут его поиск.

«Солдаты совместно с дополнительным медицинским персоналом начали масштабные поиски других террористов и оказывают медицинскую помощь раненым», — говорится в заявлении армии Израиля.

По данным The Jerusalem Post, израильская армия ведет поиски второго нападавшего, который скрылся. Они передвигались на автомобиле с израильскими номерами, говорится в публикации. Как пишет издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху в настоящее время проводит оценку ситуации.