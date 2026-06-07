Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной

Украину посетил «достаточно крупный» и известный бизнесмен из России, сообщил российским СМИ помощник российского президента Юрий Ушаков.

«У нас и открытые, и закрытые (контакты с Киевом). Открытые существовали, когда мы проводили несколько раундов переговоров», — добавил он.

О визите российского бизнесмена в Киев рассказал два дня назад президент РФ Владимир Путин. С его слов, три недели назад с ним связался давний знакомый из бизнес-кругов — «порядочный человек», которому он доверяет, — и сообщил о приглашении в Киев. Этот бизнесмен посетил Украину и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Путин рассказал, что пообщался с бизнесменом после этого.