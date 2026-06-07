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Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Синоптики прогнозируют дожди

14:45 1101

В понедельник, 8 июня, в Баку и на Апшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем на полуострове возможны кратковременные дожди, местами интенсивные, грозы. Северо-западный ветер сменится юго-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью 17-19, днем 24-29 тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 65-75%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы и град. Прогнозируется восточный ветер. Температура воздуха ночью 16-19, днем 26-31, в горах ночью 7-12, днем 14-19, местами воздух прогреется до 21-26 тепла.

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