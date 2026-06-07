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Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»

14:52 1176

Жителям Армении поступили звонки и сообщения с иностранных телефонных номеров и адресов электронной почты, в которых говорилось о якобы заложенных на некоторых избирательных участках бомбах.

Министерство внутренних дел Армении заявило, что тревога ложная: «В результате мер, принятых правоохранительными органами, выяснилось, что сообщения не соответствуют действительности. Подобные действия можно рассматривать как попытки гибридного влияния и информационно-психологического давления, целью которых является срыв нормального избирательного процесса, распространение тревоги и недоверия среди населения, а также обременение работы государственных структур».

МВД Армении призвало «граждан не поддаваться дезинформации, не распространять непроверенную информацию и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о получении подобных сообщений».

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