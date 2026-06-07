Израиль приказал жителям ливанского города срочно эвакуироваться

Армия Израиля призывает жителей крупного ливанского города Тир и палестинских лагерей беженцев в его окрестностях немедленно эвакуироваться и переместиться к северу от реки Захрани.

Пресс-служба ЦАХАЛ на арабском языке в срочном предупреждении для жителей заявила, что «в связи с тем, что террористическая организация «Хезболла» нарушила соглашение о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям. Мы вновь предупреждаем: ради вашей безопасности необходимо немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани».

За выходные израильские войска нанесли более 100 ударов по «позициям «Хезболлы». Проиранская вооруженная группировка отвергла предложенное США перемирие между Израилем и ливанским правительством.