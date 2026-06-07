USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Израиль приказал жителям ливанского города срочно эвакуироваться

обновлено 16:07
16:07 665

Армия Израиля призывает жителей крупного ливанского города Тир и палестинских лагерей беженцев в его окрестностях немедленно эвакуироваться и переместиться к северу от реки Захрани.

Пресс-служба ЦАХАЛ на арабском языке в срочном предупреждении для жителей заявила, что «в связи с тем, что террористическая организация «Хезболла» нарушила соглашение о прекращении огня, Армия обороны Израиля вынуждена действовать против нее с применением силы. ЦАХАЛ не намерен причинять вред мирным жителям. Мы вновь предупреждаем: ради вашей безопасности необходимо немедленно покинуть свои дома и переместиться к северу от реки Захрани».

За выходные израильские войска нанесли более 100 ударов по «позициям «Хезболлы». Проиранская вооруженная группировка отвергла предложенное США перемирие между Израилем и ливанским правительством.

* * * 15:03

Спецподразделения израильской армии начали операцию против боевиков «Хезболлы» на подступах к городу Набатия – административному центру одноименной провинции на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath.

Наступление на окрестности города Набатия, расположенного в 75 километрах от Бейрута, стартовало после интенсивных авиационных ударов и артиллерийской подготовки. В ходе зачистки территории израильские военные активно применяют специализированных роботов. Техника используется для безопасного обнаружения заложенной взрывчатки и выявления диверсионных групп противника.

Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
16:34 36
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
16:20 270
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
15:36 321
Выборы в парламент Армении: МВД заявило о нарушениях, подкупе избирателей и арестах
Выборы в парламент Армении: МВД заявило о нарушениях, подкупе избирателей и арестах обновлено 15:25
15:25 11504
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
14:52 1177
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
14:32 1363
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму обновлено 14:14
14:14 3587
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского обновлено 13:55
13:55 2633
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые видео
13:20 1878
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
13:10 1693
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители турецкие СМИ
12:36 3092

ЭТО ВАЖНО

Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
16:34 36
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
16:20 270
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
15:36 321
Выборы в парламент Армении: МВД заявило о нарушениях, подкупе избирателей и арестах
Выборы в парламент Армении: МВД заявило о нарушениях, подкупе избирателей и арестах обновлено 15:25
15:25 11504
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
14:52 1177
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
14:32 1363
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму обновлено 14:14
14:14 3587
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского обновлено 13:55
13:55 2633
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые видео
13:20 1878
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
Мирзоян призывает «оздоровить» отношения с Россией
13:10 1693
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители
Азербайджан намерен закупить турецкие истребители турецкие СМИ
12:36 3092
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться