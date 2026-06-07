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Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках

15:36 322

Сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в России в настоящее время находятся в городе Ейск, где оказывают консульскую поддержку пострадавшим и спасенным в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море гражданам Азербайджана. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что состояние раненых оценивается как удовлетворительное, часть из них в ближайшее время может быть выписана из больницы.

«В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими структурами Российской Федерации, продолжается идентификация погибших и выполнение других необходимых процедур. Ведется работа по оформлению документов для спасенных граждан Азербайджана, выдаче им свидетельств на возвращение и организации их возвращения в страну. Министерство иностранных дел Азербайджана держит ситуацию под особым контролем и координирует действия с соответствующими структурами. Дополнительная информация о личности погибших и доставке их тел в страну будет предоставлена позже», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

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