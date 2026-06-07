Главы МИД Азербайджана, Грузии и Турции соберутся в Стамбуле

В понедельник в Стамбуле состоится 10-я встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции, сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

По информации, Хакан Фидан, Джейхун Байрамов и Мака Бочоришвили обсудят существующее сотрудничество между тремя странами. Основными темами повестки дня встречи станут региональные процессы, вопросы внешней политики и сотрудничество на Южном Кавказе, транспорт, укрепление региональных транзитных сетей и энергетическая безопасность, углубление торгового и экономического сотрудничества. В центре внимания будут вопросы укрепления региональных транспортных проектов в Срединном коридоре, прежде всего железнодорожной линии Баку – Тбилиси – Карс, развития логистических сетей и расширения транспортных возможностей.