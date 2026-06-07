Экспорт сельхозпродукции Армении в Евросоюз без пошлин

Сельхозпродукция из Армении будет экспортироваться в Евросоюз без таможенных пошлин, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

«Европейский союз стал новым экспортным направлением. В телефонном разговоре со мной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала одну очень важную информацию: сельскохозяйственная продукция республики будет экспортироваться в Европейский союз без таможенных пошлин», — цитируют Пашиняна армянские СМИ.

Также Пашинян сообщил, что фон дер Ляйен сообщила о выделении Армении срочной поддержки в размере 50 миллионов евро для субсидирования проблем, связанных с экспортом сельскохозяйственной продукции. По его словам, все страны-члены ЕС становятся новыми экспортными направлениями для Армении.