До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз

Иран получает в среднем от $1,5 до $2 млн с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив. Об этом заявил член парламентского комитета по бюджету и планированию Ирана Мохсен Зангане в интервью агентству Fars.

По его утверждению, эти средства поступают в государственную казну в соответствии с бюджетным законодательством и затем направляются на финансирование предусмотренных расходов.

Как отмечается в сообщении, часть платежей осуществлялась не наличными средствами, а через Tether — криптовалюту, привязанную к доллару США, либо в форме бартерных сделок.