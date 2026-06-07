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До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз

16:20 276

Иран получает в среднем от $1,5 до $2 млн с каждого судна, проходящего через Ормузский пролив. Об этом заявил член парламентского комитета по бюджету и планированию Ирана Мохсен Зангане в интервью агентству Fars.

По его утверждению, эти средства поступают в государственную казну в соответствии с бюджетным законодательством и затем направляются на финансирование предусмотренных расходов.

Как отмечается в сообщении, часть платежей осуществлялась не наличными средствами, а через Tether — криптовалюту, привязанную к доллару США, либо в форме бартерных сделок.

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