USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению

16:34 2529

Москва «постоянно говорит» Еревану, что ЕС из экономического объединения трансформировался в «военно-политический союз», заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью российским «Вестям».

По словам Оверчука, Москва доносила эту точку зрения до Еревана постоянно и не один год: «Естественно, все это шло в закрытых режимах, мы не хотели это выносить на публику. Говорили о том, что Европейский союз сегодня — это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране».

Москва обращала внимание и продолжает обращать внимание на это «армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают», добавил Оверчук.

Ранее Москва призывала Ереван определиться между ЕС и ЕАЭС, предупредив о возможном пересмотре соглашений в сфере поставок газа и нефтепродуктов. Власти Армении, в свою очередь, заявляли, что вопрос выхода из ЕАЭС не стоит на повестке, а Ереван заинтересован в сохранении отношений с Москвой. Сегодня, 7 июня, в ходе парламентских выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональный фон. Он также отметил, что на сегодняшний день Ереван не готов ко вступлению в Евросоюз.

Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах
Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах ФОТО
18:14 364
Израиль наносит удары по Бейруту
Израиль наносит удары по Бейруту фото; видео; обновлено 17:40
17:40 1520
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
16:34 2530
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
16:20 1621
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
15:36 659
Выборы в Армении: что известно
Выборы в Армении: что известно обновлено 18:18
18:18 14364
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
14:52 1797
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
14:32 1994
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму обновлено 14:14
14:14 4172
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского обновлено 13:55
13:55 3254
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые видео
13:20 2389

ЭТО ВАЖНО

Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах
Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах ФОТО
18:14 364
Израиль наносит удары по Бейруту
Израиль наносит удары по Бейруту фото; видео; обновлено 17:40
17:40 1520
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
16:34 2530
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
16:20 1621
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
15:36 659
Выборы в Армении: что известно
Выборы в Армении: что известно обновлено 18:18
18:18 14364
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
14:52 1797
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
Кремль заявил о «закрытых контактах» с Украиной
14:32 1994
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму
ВСУ атаковали нефтебазы и воинскую часть в Крыму обновлено 14:14
14:14 4172
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского
Украина заявила об ударе России по ядерному объекту. Реакция МАГАТЭ и Зеленского обновлено 13:55
13:55 3254
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые
В центре Израиля теракт: есть погибший и раненые видео
13:20 2389
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться