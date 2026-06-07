Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению

По словам Оверчука, Москва доносила эту точку зрения до Еревана постоянно и не один год: «Естественно, все это шло в закрытых режимах, мы не хотели это выносить на публику. Говорили о том, что Европейский союз сегодня — это уже не то экономическое интеграционное объединение. Сегодня это союз, который фактически уже трансформировался в военно-политический союз, который открыто заявляет о своей враждебности по отношению к нашей стране».

Москва обращала внимание и продолжает обращать внимание на это «армянских коллег, друзей, союзников, чтобы они подумали, что они делают», добавил Оверчук.

Ранее Москва призывала Ереван определиться между ЕС и ЕАЭС, предупредив о возможном пересмотре соглашений в сфере поставок газа и нефтепродуктов. Власти Армении, в свою очередь, заявляли, что вопрос выхода из ЕАЭС не стоит на повестке, а Ереван заинтересован в сохранении отношений с Москвой. Сегодня, 7 июня, в ходе парламентских выборов премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что отношения между Арменией и Россией основаны на обоюдном уважении и имеют институциональный фон. Он также отметил, что на сегодняшний день Ереван не готов ко вступлению в Евросоюз.