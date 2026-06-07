Пожар в многоэтажке в Баку потушили. Пострадавших нет

В результате оперативных мер Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар в многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне Баку потушен, заявили в пресс-службе МЧС.

В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы сотрудниками МЧС в безопасную зону.

По предварительной информации, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания, двигатель вентиляционной установки на крыше.

В результате происшествия пострадавших нет.