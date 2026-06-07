Пожар в многоэтажке в Баку потушили. Пострадавших нет

В результате оперативных мер Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар в многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне Баку потушен, заявили в пресс-службе МЧС.
В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы сотрудниками МЧС в безопасную зону.
По предварительной информации, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания, двигатель вентиляционной установки на крыше.
В результате происшествия пострадавших нет.
* * * 16:53
В многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне Баку начался пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Согласно сообщению, на место происшествия прибыли соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также Бакинского регионального центра. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена МЧС позднее.
June 7, 2026