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Пожар в многоэтажке в Баку потушили. Пострадавших нет

фото; видео; обновлено 17:24
17:24 1379

В результате оперативных мер Министерства по чрезвычайным ситуациям пожар в многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне Баку потушен, заявили в пресс-службе МЧС.

В рамках мер безопасности жильцы дома были эвакуированы сотрудниками МЧС в безопасную зону.

По предварительной информации, в результате пожара сгорели электрические кабели в шахте здания, двигатель вентиляционной установки на крыше.

В результате происшествия пострадавших нет.

* * * 16:53

В многоэтажном жилом доме в 9-м микрорайоне Баку начался пожар, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно сообщению, на место происшествия прибыли соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска, а также Бакинского регионального центра. В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются. Дополнительная информация будет предоставлена МЧС позднее.

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