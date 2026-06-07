Соревнования «юных спасателей и пожарных» в Сумгаите

Региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Сумгаиту провел зональный этап XIII Республиканских соревнований «Юный спасатель и пожарный».
В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что основной целью соревнований, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям при поддержке Министерства науки и образования, стала проверка физической и интеллектуальной подготовки школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях, повышение у учащихся чувства ответственности за личную и общественную безопасность, а также привитие подрастающему поколению здорового образа жизни.
В соревнованиях, которые начались с исполнения Государственного гимна, приняли участие образовательные учреждения городов и районов, входящих в зону обслуживания Сумгаитского регионального центра.
Состязания проходили в два этапа: «Комбинированная пожарная эстафета» и «Полоса препятствий». По итогам соревнований, прошедших в напряженной борьбе, первое место заняла средняя общеобразовательная школа №1 имени Исмета Гаибова города Сумгаита; второе место — средняя школа села Ени Яшма Хызинского района; третье место — средняя школа поселка Гилязи Хызинского района.
Команда-победитель получила право участвовать в республиканском финале соревнований «Юный спасатель и пожарный».