Соревнования «юных спасателей и пожарных» в Сумгаите

Региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Сумгаиту провел зональный этап XIII Республиканских соревнований «Юный спасатель и пожарный».

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что основной целью соревнований, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям при поддержке Министерства науки и образования, стала проверка физической и интеллектуальной подготовки школьников к действиям в чрезвычайных ситуациях, повышение у учащихся чувства ответственности за личную и общественную безопасность, а также привитие подрастающему поколению здорового образа жизни.