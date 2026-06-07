Планы Нетаньяху по сектору Газа

Израиль намерен расширить военное присутствие в секторе Газа, установив контроль над 70% его территории, заявил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

А начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, прибыв в расположение израильских войск в секторе Газа, заявил: «ЦАХАЛ укрепляет оперативный контроль на местности и продолжает ослаблять силы ХАМАС. Мы продолжим действовать, пока не добьемся разоружения ХАМАС. От этой цели мы не откажемся».