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Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Планы Нетаньяху по сектору Газа

17:17 558

Израиль намерен расширить военное присутствие в секторе Газа, установив контроль над 70% его территории, заявил на еженедельном заседании правительства премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

А начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир, прибыв в расположение израильских войск в секторе Газа, заявил: «ЦАХАЛ укрепляет оперативный контроль на местности и продолжает ослаблять силы ХАМАС. Мы продолжим действовать, пока не добьемся разоружения ХАМАС. От этой цели мы не откажемся». 

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