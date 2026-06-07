Страны ОПЕК приняли решение

Семь стран ОПЕК+: Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Саудовская Аравия и Россия согласовали увеличение добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки в июле, говорится в сообщении на сайте организации.

В сообщении отмечается, что дополнительные корректировки, объявленные в апреле 2023 года, могут быть отменены. В то же время страны-участницы организации продолжат отслеживать и оценивать текущую ситуацию на рынке и будут принимать соответствующие решения.

Помимо этого, они подтвердили свою приверженность соблюдению Декларации о сотрудничестве, включая дополнительные корректировки объемов добычи, которые будут находиться на контроле совместного министерского комитета по мониторингу (СМКМ). Cтраны-участницы подтвердили намерение компенсировать любой объем перепроизводства с января 2024 года.

Следующая встреча стран ОПЕК состоится 5 июля.

В мае те же семь стран ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти в июне на 188 тыс. баррелей в сутки. Как писал Reuters, такое решение сигнализирует о том, что ОПЕК+ продолжает работать в штатном режиме после решения ОАЭ о выходе из организации.