Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах

В Касабланке (Марокко) сегодня завершаются III Всемирные корпоративные игры.

В ряде видов спорта сильнейшими оказались представители Азербайджана. Так, в соревнованиях по шахматам победил сотрудник «Азербайджанских железных дорог» Сенан Гулиев. В финале был побежден соперник из марокканской компании DXC Technology.

В турнире по волейболу не было равных коллективу Министерства чрезвычайных ситуаций. Победив во всех матчах, в том числе в финале у российского «Ростеха», азербайджанские волейболисты заняли 1-е место.

Наши МЧСники были лучшими и в баскетболе. В финале они обыграли команду компании Foundever со штаб-квартирой в Люксембурге.

МЧС отличилось и в настольном теннисе, завоевав бронзу. Медаль в активе Али Байрамова.

Особо стоит выделить успех команды SOCAR в мини-футболе, где выступали 54 команды. Выиграв шесть матчей, в финале «нефтяники» столкнулись с коллективом марокканского медиа Le Matin и выиграли со счетом 1:0.