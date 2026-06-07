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Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах

ФОТО
Эльмир Алиев, отдел спорта
18:14 371

В Касабланке (Марокко) сегодня завершаются III Всемирные корпоративные игры.

В ряде видов спорта сильнейшими оказались представители Азербайджана. Так, в соревнованиях по шахматам победил сотрудник «Азербайджанских железных дорог» Сенан Гулиев. В финале был побежден соперник из марокканской компании DXC Technology. 

В турнире по волейболу не было равных коллективу Министерства чрезвычайных ситуаций. Победив во всех матчах, в том числе в финале у российского «Ростеха», азербайджанские волейболисты заняли 1-е место.

Наши МЧСники были лучшими и в баскетболе. В финале они обыграли команду компании Foundever со штаб-квартирой в Люксембурге.

МЧС отличилось и в настольном теннисе, завоевав бронзу. Медаль в активе Али Байрамова.

Особо стоит выделить успех команды SOCAR в мини-футболе, где выступали 54 команды. Выиграв шесть матчей, в финале «нефтяники» столкнулись с коллективом марокканского медиа Le Matin и выиграли со счетом 1:0.

Успех азербайджанских команд на Всемирных играх неслучаен. В Азербайджане ежегодно проводятся соревнования между госструктурами и корпорациями, а последние три года победители внутренних турниров получают возможность представлять Азербайджан на международной арене.

Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах
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