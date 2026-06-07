Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий

Накануне выборов в Армении военный Telegram-канал, тесно связанный с Минобороны Армении, выложил кадры мощного взрыва и пожара на территориях, подконтрольных России. И далее — две мысли. Первая: удары украинских дронов вызвали логистический коллапс. Затем, отдельным абзацем, будто между делом: дроны этого класса производятся армянскими компаниями и стоят на вооружении армянской армии. Вывод, который должен сложиться сам собой, очевиден. Если украинские беспилотники жгут российский тыл, а такие же делает и ставит в строй Ереван, то Армения при желании способна нанести Москве сопоставимый урон. Страна, несколько лет назад вышедшая из карабахской войны разгромленной, теперь намекает, что держит в руках оружие, которым воюют против России. Сообщение адресовано Москве и читается как предостережение: мы больше не беззащитны, у нас найдется чем ответить.

Прежде чем оценивать этот намек на прочность, стоит понять, кто его делает. Armenian Military Portal — крупнейший армянский военный ресурс в Telegram с аудиторией около 40 тысяч подписчиков, площадка, которая системно ретранслирует линию ереванского военного ведомства и, по сути, является рупором Минобороны Армении. А теперь проведем фактчекинг. Украинская кампания беспилотных ударов делится на два четких направления. Первое — стратегическое: глубокие налеты на российские НПЗ и аэродромы за тысячу километров от фронта. Это работа тяжелых машин вроде Ан-196 «Лютый» (боевая часть до 75 кг) или массовых FP-1 от компании Fire Point (дальность до 1600 км, заряд до 120 кг). Очевидно, что дотянуться до таких объектов Армения физически не способна. Однако в ролике армянского ресурса речь, судя по всему, идет о втором направлении — «дроновой осаде» Крыма и «сухопутного коридора» в Приазовье. Вот там логистический коллапс выжигается так называемыми «мидлстрайками» (middle-strike) — ударными аппаратами среднего радиуса, которые работают на дистанциях в 30–150 километров от линии фронта, методично уничтожая военные колонны, мосты и склады снабжения. К этой системности Киев тоже шел годами, создавая конвейерные защищенные платформы.

Что в этой логике способна выставить Армения? Флагман ее «парадного» арсенала — барражирующий боеприпас DDS-3 Dragonfly-3 от местной компании Davaro. Аппарат с размахом крыла около трех метров и взлетной массой 42 килограмма несет пятикилограммовую боевую часть на дальность до 120 километров, держась в воздухе около часа. По техническим параметрам — это идеальное попадание именно в «крымский» средний класс. На это географическое и тактическое сходство и рассчитывали авторы вброса. Намек Москве прозрачен: если подобные дроны парализуют снабжение целой группировки на юге Украины, то Армения способна устроить то же самое, например, для 102-й российской военной базы в Гюмри или приграничных путей. Но дьявол кроется в деталях: хотя Davaro зарегистрирована в Ереване, ее главный продукт — не суверенная разработка. Когда Dragonfly-3 впервые показали публике, в профильных изданиях вспыхнул скандал: «армянский дрон» оказался почти точной визуальной копией израильского IAI Harop. Как писало издание Globes со ссылкой на источники в израильском оборонпроме, документация на платформу, скорее всего, попала в Армению из Индии, где Harop собирают по лицензии. Прибавьте к этому двигатели и оптику из КНР и Европы, и статус «национального оружия» сильно тускнеет. Остальной арсенал локальной сборки, показанный на параде (разведчики AW5R, SBN1, UN350, «Шторм-320», Ul-450, ударные «Пчела-1» и «Пчела-5», корректировщик BIP-10), имеет сугубо приграничную специфику. Это полезные инструменты для окопной войны в тактической зоне от 15 до 40 километров, но не для стратегического сдерживания.