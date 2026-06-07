Трамп: Уран заберем. Активы Ирана не разморозим. Военные с Ближнего Востока не уйдут

«Мы придем (за ураном) с ними или без них. При этом по нам никто не будет стрелять, — сказал он в интервью телеканалу NBC News. — Если мы не заключим сделку, тогда мы устраним их очень жестко военным путем».

«В случае, если мы заключим сделку и все будет дружелюбно, мы (с Ираном) будем действовать вместе. Оборудование будет нашим. Мы уран извлечем и уничтожим либо на месте, либо куда-то вывезем», - считает Трамп.

Президент США не исключил задействования американских наземных сил в конфликте с Ираном, однако заявил, что подобное развитие событий является маловероятным: «Мы можем их задействовать. Это маловероятно, но полагаю, мы будем держать их там до завершения конфликта».

По мнению президента США, порядка 50 тыс. американских военных, переброшенных на Ближний Восток, «не находятся в опасности».

В интервью президент США заявил, что не планирует выводить американские войска из региона: «Думаю, мы оставим их там до тех пор, пока ситуация не стабилизируется».

Трамп также заявил, что иранская армия сильно ослаблена, добавив, что Тегеран сохранил лишь «21-22%» своего довоенного ракетного арсенала: «Послушайте, мы полностью уничтожили их армию». При этом он указал, что «у них еще остались ракеты. У них еще остались беспилотники».

Трамп отказался отвечать, знает ли он местонахождение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, но добавил, что существует «большая вероятность», что знает: «Я не хочу говорить, знаю ли я, где он находится. Но есть большая вероятность, что знаю».

Президент США заявил, что любое новое соглашение с Ираном не приведет к немедленной разморозке активов Тегерана, и что ослабление санкций произойдет после того, как Иран изменит свое поведение: «Да, если они будут вести себя хорошо, если они хорошо выполнят свою работу, тогда мы и начнем разговаривать».

При этом ранее военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи отметил, что потенциальное соглашение между США и Ираном зависит от готовности Вашингтона разморозить $24 млрд иранских активов.

Президент США также заявил, что не требует включения Ливана в возможное краткосрочное соглашение по Ирану: «Я этого не требую. Думаю, они (Иран) бы этого хотели, но я этого не требую».

Несколько дней назад глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил, что конфликт между Ираном и США будет урегулирован только при условии прекращения военных действий Израиля в Ливане.