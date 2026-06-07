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Встречи с лидерами Европы и королем: Зеленский прилетел в Лондон

19:48 347

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где встретится с лидерами Британии, Франции и Германии.

«Сегодня в Великобритании. Состоятся наши двусторонние переговоры с Киром и встреча в формате E3 плюс Украина: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Команды уже основательно поработали над подготовкой всех встреч. Теперь важно все обсудить и согласовать ключевые моменты на уровне лидеров», — написал он в телеграме.

«Главное — это наша защита в войне, больше сотрудничества ради безопасности всей Европы в сфере ПВО и наше общее видение дипломатических перспектив: Европа должна участвовать в переговорах и должна быть сильной. Также на завтра запланирована встреча с Его Величеством королем Карлом III. Благодарю Соединенное Королевство и всех наших партнеров, которые реальными шагами помогают нам усиливать защиту жизни и давление на Россию... Россия должна закончить эту свою войну», — добавил украинский лидер.

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