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Президент Финляндии: Россия не нападет. С Путиным надо говорить

19:55 381

Президент Финляндии Александр Стубб не верит в заявления о планах России напасть на страны НАТО, в том числе на страны Балтии. Об этом он сказал в интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung.

«Зачем России проверять действие статьи пять, если ей за четыре года не удалось завоевать Украину?» — сказал он.

По мнению Стубба, Украина находится «в лучшем положении на поле боя, чем когда-либо с начала войны». Президент Финляндии считает, что гибридные действия — кибератаки, диверсии — со стороны России в отношении стран НАТО «будут всегда», но в реальные военные действия он не верит.

Стубб добавил, что, по его мнению, Европе следует начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. «С русскими можно вести переговоры только тогда, когда они не находятся в позиции силы. Мы должны делать это совместно с американцами, но одновременно задаваться вопросом, соответствует ли нынешняя внешняя политика США в отношении России и Украины интересам Европы. Если нет — а в некоторых аспектах это действительно не так, — тогда мы должны проявлять инициативу. Но делать это согласованно. В идеале первый шаг должен исходить от Европейского союза, а если это не сработает — от «евротройки», то есть Франции, Германии и Великобритании. Если и это не принесет результата, тогда нам придется найти другой формат», — заявил президент Финляндии.

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