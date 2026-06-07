USD 1.7000
EUR 1.9747
RUB 2.3176
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Азербайджан проиграл США и поборется за бронзу чемпионата мира

Отдел спорта
20:05 479

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела полуфинальный матч на чемпионате мира в Варшаве. Соперником была национальная команда США.

Наша сборная в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер в упорнейшей борьбе все же уступила американкам со счетом 18:19. Все решилось в овертайме.

Стоит отметить, что Фрейзер в середине матча получила травму. Также в нашей команде необходимо особо выделить Молленхауэр. Ее точные броски с дальней дистанции позволили перевести игру в дополнительное время.

В 21:35 по бакинскому времени сборная Азербайджана выйдет на матч за 3-е место против Нидерландов, которым мы уступили на групповой стадии. А в финале встретятся США и Австралия.

«Единственный россиянин, которого готовы терпеть в Киеве»: Абрамович передавал Путину послание Зеленского
«Единственный россиянин, которого готовы терпеть в Киеве»: Абрамович передавал Путину послание Зеленского
20:32 4
Выборы в Армении завершились. Идет подсчет голосов
Выборы в Армении завершились. Идет подсчет голосов обновлено 20:08
20:08 17978
Азербайджан проиграл США и поборется за бронзу чемпионата мира
Азербайджан проиграл США и поборется за бронзу чемпионата мира
20:05 480
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий
18:50 2365
Ситуация накаляется: Иран угрожает Израилю: «Следите за небом». В Израиле уже готовятся
Ситуация накаляется: Иран угрожает Израилю: «Следите за небом». В Израиле уже готовятся фото; видео; обновлено 19:40
19:40 2944
Трамп: Уран заберем. Активы Ирана не разморозим. Военные с Ближнего Востока не уйдут
Трамп: Уран заберем. Активы Ирана не разморозим. Военные с Ближнего Востока не уйдут
19:19 963
Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах
Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах ФОТО
18:14 1572
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
16:34 3790
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
16:20 2310
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
15:36 836
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
14:52 2110

ЭТО ВАЖНО

«Единственный россиянин, которого готовы терпеть в Киеве»: Абрамович передавал Путину послание Зеленского
«Единственный россиянин, которого готовы терпеть в Киеве»: Абрамович передавал Путину послание Зеленского
20:32 4
Выборы в Армении завершились. Идет подсчет голосов
Выборы в Армении завершились. Идет подсчет голосов обновлено 20:08
20:08 17978
Азербайджан проиграл США и поборется за бронзу чемпионата мира
Азербайджан проиграл США и поборется за бронзу чемпионата мира
20:05 480
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий
18:50 2365
Ситуация накаляется: Иран угрожает Израилю: «Следите за небом». В Израиле уже готовятся
Ситуация накаляется: Иран угрожает Израилю: «Следите за небом». В Израиле уже готовятся фото; видео; обновлено 19:40
19:40 2944
Трамп: Уран заберем. Активы Ирана не разморозим. Военные с Ближнего Востока не уйдут
Трамп: Уран заберем. Активы Ирана не разморозим. Военные с Ближнего Востока не уйдут
19:19 963
Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах
Когда азербайджанцы сильнее всех в баскетболе, волейболе, футболе и шахматах ФОТО
18:14 1572
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
Москва «в закрытом режиме» предупреждала Армению
16:34 3790
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
До $2 млн Ирану с каждого судна, проходящего через Ормуз
16:20 2310
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
«Состояние удовлетворительное»: МИД Азербайджана о раненых моряках
15:36 836
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
Жителей Армении пугают «бомбами на избирательных участках»
14:52 2110
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться