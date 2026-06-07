Азербайджан проиграл США и поборется за бронзу чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 провела полуфинальный матч на чемпионате мира в Варшаве. Соперником была национальная команда США.

Наша сборная в составе Дины Ульяновой, Александры Молленхауэр, Брианны Фрейзер и Арики Картер в упорнейшей борьбе все же уступила американкам со счетом 18:19. Все решилось в овертайме.

Стоит отметить, что Фрейзер в середине матча получила травму. Также в нашей команде необходимо особо выделить Молленхауэр. Ее точные броски с дальней дистанции позволили перевести игру в дополнительное время.