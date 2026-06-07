«Единственный россиянин, которого готовы терпеть в Киеве»: Абрамович передавал Путину послание Зеленского

По словам источников, Зеленский попросил Абрамовича передать российскому лидеру сообщение о том, что он готов провести с ним двустороннюю встречу.

Президент Украины Владимир Зеленский в мае пригласил российского миллиардера Романа Абрамовича в Киев, чтобы через него передать президенту РФ Влаимиру Путину предложение о прямых переговорах. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, знакомых с ситуацией.

Издание отмечает, что Украина хотела продемонстрировать свою серьезность в отношении проведения прямых мирных переговоров с Россией. Украина также рассчитывала, что успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам России и остановка российского наступления силами ВСУ усилят, по имеющимся данным, «стимул для немедленного прекращения огня».

Два высокопоставленных украинских чиновника описали сообщение, которое Зеленский направил через Абрамовича, как похожее на открытое письмо Путину, опубликованное в четверг на сайте президента Украины. Один из чиновников отметил, что тон сообщения был менее враждебным, чем в публичном письме.

«Он (Абрамович) нужен потому, что он единственный россиянин, которого они готовы терпеть. Он ладит со всеми», — сказал один из собеседников FT. По мнению Абрамовича, чьи слова приводит один из источников, Зеленский считает, что может «решить все благодаря магии своей личной харизмы на встрече лидеров». Бизнесмен, говорит собеседник издания, сравнивает действия президента Украины с «конкурсом капитанов» в КВН, где Зеленский был звездой до прихода в шоу-бизнес и политику. «Путин совсем не заинтересован в этом. И на Трампа это тоже не действует. Но Зеленский полностью зациклен на этом», — добавил источник.

Путин заявил 5 июня, что 21 мая он встретился с «одним из представителей наших деловых кругов» и сказал ему, что не видит смысла во встрече с Зеленским. «Единственный смысл в этом — чтобы украинцы остановили наступление наших вооруженных сил», — сказал Путин, добавив, что бизнесмен не действовал в официальном качестве.

Ни Украина, ни Россия не называли имени бизнесмена.

6 июня депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко написал в Telegram, что речь шла именно об Абрамовиче. В офисе президента Украины отказались от комментариев. Кремль и представители Абрамовича на запрос FT не ответили.

FT напоминает, что Абрамович помогал в посредничестве в переговорах между Россией и Украиной с первых недель полномасштабной войны в 2022 году. Абрамович также помог заключить соглашение, которое обеспечило экспорт украинского зерна через Черное море позже в том же году.

Один из близких к Зеленскому собеседников в комментарии изданию выразил сомнение, что «до конца лета произойдет что-то существенное», имея в виду переговоры с РФ. По его словам, Вашингтон сосредоточен на Иране, а Москва еще не осознала, что этим летом ей не удастся захватить остальную часть Донбасса.