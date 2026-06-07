Трамп обрушился на журналистку и ушел с интервью

Президент США Дональд Трамп резко прервал интервью с программой NBC News Meet the Press и покинул студию. Поводом для его гнева стала просьба корреспондентки подкрепить конкретными фактами и уликами его давние заявления о якобы масштабных фальсификациях на избирательных участках в штате Калифорния.

Услышав требование предоставить доказательства, Трамп резко сказал: «Ты или лживая, или глупая... Ты лживая, и программа Meet the Press лживая, так же, как и ABC, CBS и CNN».

Белый дом пока не комментировал инцидент. Несмотря на резкое завершение интервью, журналистка продолжила задавать вопросы, включая тему войны с Ираном и цен на топливо, однако президент США уже не вернулся к нормальному формату разговора.

По итогам президентских выборов 3 ноября 2020 года Дональд Трамп потерпел поражение, уступив кресло в Белом доме демократу Джо Байдену. Трамп отказался признавать легитимность их результатов.