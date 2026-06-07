Остров в Индийском океане заинтересовал Трампа

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность купить архипелаг Чагос в Индийском океане, на котором находится американо-британская военная база Диего-Гарсия. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Трамп обсуждал идею покупки острова с министром финансов США Скоттом Бессентом. Цель администрации США — обойти Великобританию, которая рассчитывает заключить соглашение о передаче Маврикию контроля над архипелагом.

Высокопоставленные члены администрации Трампа опасаются, что передача контроля над водными ресурсами Маврикию — союзнику Китая, откроет двери для морского шпионажа. Кроме того, стратегическое положение Диего-Гарсии позволяет наносить удары по Ирану на расстоянии.

Диего-Гарсия — крупнейший остров-атолл архипелага Чагос. В 1965 году Великобритания вывела его в отдельную административную единицу, затем передала США в аренду для размещения авиабазы. В октябре 2024 года Британия объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом, однако отозвала законопроект о ратификации сделки из-за отсутствия согласия США.