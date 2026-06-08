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Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опубликовал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину, чтобы тот ответил на него, так как у Украины не так много возможностей подать сигналы России.

Зеленский в интервью Sky News заявил, что «опубликовал открытое письмо, потому что не знаю, прочитает ли он (Путин) его или нет. Открытое письмо означает, что он должен ответить нам на то, что важно для его общества, потому что его общество живет в каком-то фантастическом мире, где они никого не атаковали, где это не их агрессивная война... Это несерьезно. Поэтому для меня очень важно открыто рассказать, где мы находимся. Они отключили интернет и многое другое. У нас не так много возможностей подавать сигналы этой стране… Они принесли эту большую войну в нашу страну. Они должны остановиться».

Реагируя на реплику ведущей о том, что опубликованное письмо было «дерзким», Зеленский сказал: «Вы не читали первую версию!» Как подчеркнул Зеленский, сейчас Путин «не так громко» говорит о войне из-за потерь Москвы на поле боя. Он повторил, что готов встретиться с российским президентом, если тот захочет прекратить конфликт.

Президент Украины заявил в интервью, что недавняя серия ударов вглубь территории России будет продолжена: «Украина освоила, изучила и изготовила много разных ракет и дронов. Мы не будем просто молча гибнуть. Мы дадим отпор. Мы с каждым днем будем становиться все сильнее».

Зеленский отметил, что недавние атаки продемонстрировали: украинские дроны будут наносить удары по российским городам и крупным населенным пунктам, а не только по отдаленным селам: «Мы вернем их войну на их территорию».

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