Предложение Зеленского: заморозка фронта ради мира

При этом Зеленский подчеркнул, что речь идет не о замораживании конфликта без гарантий, а о создании условий, которые сделают невозможным возобновление боевых действий.

Самым быстрым способом достижения прекращения боевых действий может быть фиксация текущей линии соприкосновения с последующим переходом к дипломатическому урегулированию войны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По словам Зеленского, идея заключается в прекращении огня и сохранении текущих позиций сторон с последующим переходом к переговорам. На вопрос, не означает ли это фактически капитуляцию и передачу России того, чего она добивается, президент Украины ответил отрицательно. По его мнению, удержание нынешних позиций даст Украине возможность спасти людей и вернуть солдат домой. «Оставаться там, где мы есть, означает дать народу Украины больше возможностей спасти своих детей и солдатам вернуться. Я считаю, это важно для нас», – подчеркнул Зеленский.

Комментируя возможный сценарий прекращения огня и вопрос фиксации линии соприкосновения, Зеленский отметил: «Да, это самый быстрый способ. Конечно, я хочу заморозить, не просто заморозить конфликт… Мы хотим остановить так, чтобы война не вернулась… Поэтому идея не просто заморозить, а найти самый быстрый способ заморозить ситуацию… остаться там, где мы остановились».

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что прекращение огня должно быть полным и контролируемым, с привлечением международных партнеров и мониторинговых миссий, в частности при участии США и европейских стран, чтобы избежать нарушений со стороны России.

Зеленский подчеркнул, что после достижения режима тишины должен начаться дипломатический процесс, направленный на полное завершение войны, а не только временную остановку боевых действий: «Мы можем добиться прекращения огня… а затем – сесть и попытаться дипломатическим путем найти способ остановить войну».