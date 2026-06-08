Франция разместит войска на Кипре. На Северном Кипре недовольны

Франция сможет размещать войска на Кипре (греческая часть острова) после подписания соглашения о статусе вооруженных сил 8 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленные источники в кипрском правительстве.

По информации издания, документ подпишут в Никосии министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен и министр обороны Кипра Василис Пальмас в рамках неформального заседания Европейского совета по иностранным делам в его оборонном формате.

Президент Кипра Никос Христодулидис пояснил, что соглашение «предусматривает присутствие французских войск на территории Кипра исключительно в гуманитарных целях в рамках расширенного сотрудничества».

Против соглашения выступила администрация северной — турецкой — части острова. Там заявили, что появление французских войск нарушит права киприотов-турок, изменит баланс сил и усилит напряженность. Также подчеркнули, что Кипр не имеет права подписывать подобные соглашения от имени всего острова.