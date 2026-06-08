Взрыв дрона в Молдове

В Молдове в понедельник, 8 июня, обнаружили обломки беспилотника, взорвавшегося на сельскохозяйственных угодьях вблизи населенного пункта Лопатная. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Военные зафиксировали пересечение границы дроном около 00:20 (01:20 по Баку) — во время российской атаки на Украину. БпЛА направлялся в сторону населенных пунктов Михайловка — Лопатная.

Впоследствии были обнаружены обломки БпЛА. Зафиксированные следы на месте происшествия указывают на то, что произошел взрыв, говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что исследование обломков продолжается для установления происхождения дрона и обстоятельств инцидента.