IATA: Авиационный рынок Азербайджана опережает страны Центральной Азии по уровню развития

Азербайджанский авиационный рынок более зрелый по сравнению со странами Центральной Азии. Об этом, отвечая на вопрос журналиста, заявил региональный вице-президент Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) по Европе Рафаэль Шварцман на пресс-конференции в рамках 82-го ежегодного общего собрания (AGM) и Всемирного саммита по воздушному транспорту (WATS) IATA, проводившихся в Рио-де-Жанейро.

По его словам, страны Центральной Азии сегодня демонстрируют стремительный рост авиационного сектора.

«Регион представляет собой очень интересный кейс. Азербайджан развивается уже достаточно давно и является более зрелым рынком по сравнению с государствами Центральной Азии, поскольку начал этот путь раньше. Если говорить о Центральной Азии, то Казахстан долгое время был лидером региона, развивался быстрее других стран и проделал большую работу. Одним из главных вызовов для него была безопасность полетов, однако со временем стране удалось выйти из так называемых «черных списков». Это сыграло важную роль в развитии авиаотрасли и способствовало росту местных авиакомпаний», - отметил Р.Шварцман.

Он также напомнил, что авиационный рынок Узбекистана начал активно открываться около десяти лет назад.

«Если посмотреть на Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, то их объединяет один любопытный фактор: геополитический кризис в определенной степени способствовал росту трафика и раскрытию потенциала региона. Азербайджан еще на ранних этапах активно участвовал в международных логистических и гуманитарных операциях, что позволило развить крупные грузовые терминалы и грузовую авиацию.

Сегодня Казахстан и Узбекистан находятся в несколько иной, но во многом схожей ситуации. Ограничения в использовании отдельных воздушных пространств создают новые возможности для развития как грузовых, так и пассажирских авиаперевозок. Сейчас самое подходящее время для поиска и реализации таких возможностей в этих странах», - подчеркнул вице-президент IATA.