«Супер Эль-Ниньо» убивает молодежь: есть ли угроза Азербайджану?

Изменение климата, а также рост частоты и интенсивности природных катастроф уже давно перестали быть исключительно экологической проблемой, превратившись в глобальный кризис с глубокими и масштабными социальными последствиями. Его влияние не ограничивается нарушением экологического баланса, но затрагивает также социальные и экономические структуры обществ. На этом фоне, когда большинство стран, включая Азербайджан, сталкиваются с последствиями глобального изменения климата, предупреждение Организации Объединенных Наций о возможном «Супер Эль‑Ниньо» во второй половине этого года вызвало серьезную обеспокоенность. Это климатическое явление может привести к засухам, чрезмерным осадкам, волнам жары и снижению урожайности в сельском хозяйстве.

Экстренное климатическое предупреждение: повышенный риск внезапной смерти Ученые также бьют тревогу по поводу влияния изменяющегося климата на организм человека: растет риск множества заболеваний, увеличивается вероятность внезапных смертей. В последние годы число смертей превышает число рождений. В заявлении ООН отмечается, что во второй половине 2026 года может сформироваться очень сильное явление «Эль‑Ниньо». Некоторые прогнозные модели допускают вероятность «Супер Эль‑Ниньо», который может превзойти рекордные показатели 1997–1998 и 2015–2016 годов (в 1997–1998 годах температура поверхности океана поднималась примерно на +2,4°C, в 2015–2016 годах — примерно на +2,6°C). Если эти прогнозы подтвердятся, глобальная температура временно еще больше повысится, а 2027 год может войти в историю как год новых температурных рекордов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что это следует рассматривать как «срочное климатическое предупреждение», указав на риски экстремальной жары, засух и, наоборот, сильных дождей. Вероятность возникновения опасного периода в июле–августе оценивается в 80 процентов, а после этого может возрасти до 90 процентов. В настоящее время продолжается так называемый «весенний барьер» — период, когда прогнозы наиболее неопределенны. Более точная картина появится после обновления данных в ближайшее время.

Что такое «Эль‑Ниньо»? «Эль‑Ниньо» представляет собой климатическое явление, характеризующееся значительным повышением температуры поверхности океана в центральной и восточной части экваториальной зоны Тихого океана. Оно формируется в результате взаимодействия океана и атмосферы. Воздействие «Эль‑Ниньо» ощущается не только в странах Тихоокеанского региона: оно меняет атмосферную циркуляцию, струйные течения и крупномасштабные системы осадков. В результате по всему миру наблюдаются засуха, сильные дожди, волны жары и снижение урожайности. Изменение климата ощущается и в Азербайджане. В стране увеличивается число селевых потоков, паводков и града, меняется направление и сила ветров, повышается температура. Град, выпавший в Баку несколько дней назад, был оценен как первое подобное явление за последние десятилетия.

Прогноз на июнь в Азербайджане: ливни, град, молнии, жара… Тем не менее возможное явление «Супер Эль‑Ниньо» окажет на Азербайджан, скорее всего, косвенное влияние. В Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что долгосрочный прогноз пока невозможен. В июне средняя температура воздуха в некоторых регионах Азербайджана будет немного выше нормы. В отдельных районах ожидаются периодические осадки. Местами возможны кратковременные ливни, грозы и град. В Баку и на Апшеронском полуострове средняя температура месяца составит 23–25°C, что близко к климатической норме или немного выше. Ночью температура будет 18–23°C, днем — 27–32°C, в отдельные дни — 35–38°C. В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садараке, Шахбузе и Шаруре средняя температура составит 23–26°C, что также близко к норме или немного выше. Ночью температура будет 17–22°C, днем — 24–29°C, в отдельные дни — 34–39°C. Смертность в Азербайджане растет Во многих странах, особенно в регионах, страдающих от экстремальной жары, проводятся исследования влияния климата на смертность и заболеваемость. В Азербайджане отдельные исследования по влиянию климата на смертность не публиковались. В официальной статистике отражены лишь данные по смертности от отдельных заболеваний. По данным Государственного комитета по статистике, в первые три месяца этого года число смертей в Азербайджане увеличилось. В январе–марте 2026 года зарегистрировано 15 019 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года на каждую тысячу человек этот показатель вырос с 5,6 до 5,9. Согласно официальным данным, 3,8 процента умерших были в возрасте 0–17 лет, 9,8 процента — 18–49 лет, 23,8 процента — 50–64 года, остальные — старше 65 лет.