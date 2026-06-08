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Электронные сигареты запрещены – а какая альтернатива?

10:41 811

Примерно уже два месяца в Азербайджане запрещено использование электронных сигарет, их импорт, экспорт, производство и продажа. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, принятые Милли Меджлисом 3 марта этого года, были утверждены президентом Ильхамом Алиевым 13 марта, и запрет вступил в силу с 1 апреля.

Общественное здоровье на фоне некачественной продукции

Азербайджан не является первой страной, запретившей электронные сигареты. По данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день такой запрет введен более чем в 40 странах. Основной причиной, как правило, указывается защита общественного здоровья. В этом плане Азербайджан не является исключением.

Также следует учитывать, что большинство электронных сигарет, ввозимых в Азербайджан, не отличалось высоким качеством. Они зачастую не представляли известные бренды, которые славятся качеством (официальные производители), не имели необходимых сертификатов и производились на неизвестных небольших фабриках, куда не обращаются надежные магазины и дистрибьюторы. При использовании такой продукции батареи обычно быстро выходят из строя, происходят утечки некачественной жидкости, содержащей тяжелые металлы, во рту ощущается привкус гари.

Кроме того, в таких электронных сигаретах не регулируется содержание никотина, они повышают никотиновую зависимость, особенно среди подростков и молодежи, а образующийся пар вызывает серьезные проблемы для легких. Поэтому было необходимо своевременно избавиться от этой проблемы, и соответствующий шаг был сделан.

Запретив электронные сигареты, государство также отказалось от миллионов манатов, поступавших в бюджет в виде импортных пошлин, акцизов и НДС. Хотя на фоне снижения зависимости бюджета от нефти защита фискальных доходов должна быть приоритетом, в данном случае на первый план вышло общественное здоровье.

Запрет не распространяется на нагреваемый табак

Тем не менее запрет на использование электронных сигарет вызвал определенную неопределенность в обществе. Некоторые воспринимают этот шаг почти как запрет на курение в стране. Однако запрет касается устройств с жидкостью, содержащей или не содержащей никотин, которые предназначены для вдыхания пара через дыхательные пути и имеют мундштук или другие компоненты, включая картриджи и флаконы, либо без них.

В состав жидкости входят пропиленгликоль, создающий ощущение «похожести на курение» в горле, растительный глицерин, обеспечивающий плотность и объем пара, а также ароматизаторы, используемые в пищевой промышленности.

В то же время на изделия из табака и нетабачных компонентов, предназначенные для вдыхания никотиносодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без горения и без образования табачного дыма (то есть на нагреваемый табак), запрет не распространяется. Такие изделия не считаются электронными сигаретами и могут рассматриваться как менее вредная альтернатива для тех, кто не готов полностью отказаться от обычных сигарет.

Суть в том, что в нагреваемом табаке сам табак не горит, а, как следует из названия, нагревается до 300–350°C. В результате отсутствует дым, а уровень вредных веществ в образующемся аэрозоле на 90–95% ниже по сравнению с сигаретным дымом. В то время как при горении сигареты температура может достигать 900°C, поскольку речь идет о прямом сгорании, а не нагревании. Это приводит к образованию тысяч химических соединений, многие из которых вредны.

Никотин не является основной причиной заболеваний, связанных с курением

Что касается никотина, в обществе сложилось ошибочное мнение, что он является основной причиной заболеваний, связанных с курением, включая рак. На самом деле никотин вызывает зависимость, но главной причиной таких заболеваний являются более чем 6000 химических веществ, содержащихся в дыме, включая смолу и угарный газ, которые образуются при горении.

Никотин лишь может повышать давление и частоту сердечных сокращений и в некоторой степени влияет на сердечно-сосудистую систему. В медицине он используется для кратковременного улучшения работы мозга и концентрации, повышения настроения и управления симптомами некоторых неврологических заболеваний. Также следует учитывать, что ни в одной международной или национальной системе здравоохранения никотин не классифицируется как канцероген, то есть вещество, вызывающее рак.

Снижение вреда?

Международная статистика показывает, что подавляющее большинство людей, которые хотят бросить курить и избавиться от никотиновой зависимости, не могут этого сделать. Различные меры здравоохранения и законодательства не дают желаемых результатов — в мире до сих пор курят более 1 миллиарда человек. Как же изменить эту неприятную статистику?

Опыт ряда стран показывает, что подход «снижения вреда табака» — обеспечение доступа для продолжающих курить людей к менее вредным альтернативам, таким как нагреваемый табак и никотиновые пакетики для перорального употребления — приводит к значительным результатам как в плане защиты здоровья населения, так и снижения числа курильщиков.

Например, в Японии после начала продаж нагреваемых табачных изделий сокращение продаж сигарет ускорилось: сообщается, что в 2018–2025 годах в стране было продано примерно на 51 миллиард меньше обычных сигарет. Применение подобного подхода может быть интересным и для Азербайджана.

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