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«Азеришыг» в условиях сложного рельефа обновляет электросеть в горах Лерика

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10:45 237

Для обеспечения абонентов качественной и устойчивой электроэнергией ОАО «Азеришыг» реконструирует электросеть даже в самых отдаленных районах и горных селах со сложным рельефом. Работы по реконструкции, проводимые в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, охватили и ряд сел Лерика.

На 7 из 10-киловольтных (кВ) воздушных линий, питающих села электроэнергией, ведутся капитальный ремонт и реконструкция. В лесных массивах и на других территориях, отличающихся сложным рельефом, а также на высотах, куда не может подняться автотранспорт, устанавливаются новые металлические опоры, ремонтируются линии электропередачи. На участках, где возникла необходимость, старые провода заменяются современными 10-кВ самонесущими изолированными проводами (СИП-3).

Также в зеленых зонах проводятся работы по обрезке деревьев и создаются просеки для воздушных линий электропередачи, проходящих через лесные массивы. Это делается для того, чтобы предотвратить падение сломанных ветвей на линии в морозную и снежную погоду, и, как следствие, избежать аварийных ситуаций.

На некоторых участках опоры переносят из горных и предгорных частей к обочинам дорог, и линии переводят на новые опоры. Цель заключается в снижении потерь электроэнергии и рисков аварий, оперативном устранении неисправностей, которые могут возникнуть в снежную, морозную и ветреную погоду, а также в обеспечении быстрого передвижения техники и живой силы.

В результате проделанной работы обновлена электросеть сел Зювюдж, Зёвнэ и Люлякяран Лерикского района. В селе Люлякяран установлены металлические опоры 0.4 и 10 кВ, проложен 0.4-кВ самонесущий изолированный провод (СИП). Кроме того, проведены ремонтные работы на 10-кВ линиях, в селе установлены новые смарт-счетчики и 2 трансформаторных пункта (ТП).

Наряду с Лериком, ОАО «Азеришыг» продолжает работы по реконструкции и капитальному ремонту-восстановлению во всех регионах страны, а также в Карабахе и Восточном Зангезуре. Проводимые работы рассчитаны не только на обеспечение абонентов устойчивой и бесперебойной электроэнергией, но и на сведение к минимуму потерь электричества.

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