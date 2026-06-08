Пока мир считает убытки от шоков, Баку запускает аграрный хай-тек

На этом тревожном фоне Баку демонстрирует хладнокровную точность и упреждающую стратегию. Пока одни рассуждают о продовольственном кризисе, Азербайджан внедряет высокотехнологичную, суверенную и ресурсосберегающую аграрную матрицу.

Разумеется, за этим масштабным тектоническим сдвигом стоит жесткая политическая воля и стратегическое видение президента Алиева. Проводимая им глубокая модернизация ненефтяного сектора уже давно вышла за рамки сугубо внутренних реформ. Сегодня за действиями Баку пристально, с калькулятором в руках, следят зарубежные инвесторы, международные институты и крупные иностранные производители.

На этом фоне новая стратегическая дорожная карта Баку — Госпрограмма по развитию сельского хозяйства на 2026–2030 годы, утвержденная президентом Ильхамом Алиевым, вызвала колоссальный интерес у ведущих мировых игроков. Ярким подтверждением того, что масштабная программа президента Алиева детально изучается за рубежом, стали масштабные полевые испытания новейших тракторов китайского гиганта Weichai Lovol, прошедшие в регионах республики.