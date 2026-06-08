Украина атаковала очередной нефтяной объект в России

В Новороссийске на территории нефтеналивного комплекса произошел пожар после ночной атаки беспилотников, сообщил оперштаб Краснодарского края. В результате инцидента никто не пострадал, на объекте идет тушение огня.

Ранее российские ТГ-каналы писали, что в Новороссийске ночью был атакован резервуарный парк на территории промышленной площадки «Грушовая», очевидцы слышали в городе более 50 взрывов.

Объект входит в состав перевалочного комплекса «Шесхарис», где нефть и нефтепродукты хранятся и загружаются на танкеры для экспорта.

Нефтебаза «Грушовая» уже была атакована 22 мая. Морской терминал «Шесхарис» был под ударами трижды за последние три месяца.

Кроме того, украинский беспилотник в ночь на 8 июня ударил в аннексированном Крыму по локомотиву пассажирского поезда, ехавшего из Москвы в Симферополь. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист был ранен, сообщил «глава» аннексированного региона Сергей Аксенов.

Пассажиры при этом не пострадали. Украинские военные сообщение пока не комментировали.