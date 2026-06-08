Зять Трампа может оставить Албанию без ЕС

Брюссель предупредил Албанию о серьезной угрозе срыва переговоров по вступлению в Евросоюз. Причиной стал скандальный проект курорта Джареда Кушнера, который противоречит экологическим нормам блока.

Европейская комиссия предостерегает албанские власти от опрометчивых шагов, ведь строительство на южном побережье может дорого обойтись стране. Выполнение экологических правил ЕС является обязательным условием для членства. Проект зятя Дональда Трампа ставит под удар закрытие «зеленого» раздела 27 в переговорах.

«Албания должна воздерживаться от действий, которые могут подорвать выполнение критериев закрытия, и мы ожидаем, что албанские власти будут действовать без промедления», - заявил представитель Европейской Комиссии.

В ЕС настаивают на полном согласовании законодательства, касающегося Директив о птицах и среды обитания. Брюссель требует отменить изменения в Закон о природоохранных территориях. Также чиновники призывают прекратить действие закона о стратегических инвестициях.

В Албании уже неделю продолжаются национальные протесты из-за строительства курорта. Активисты назвали свое движение «Революцией фламинго». Проект планируют реализовать в заповедной зоне, а это место гнездования редких птиц, черепах и проживания тюленей.

Албания стремится присоединиться к Евросоюзу до 2030 года. Технические переговоры должны завершиться значительно раньше - в 2027 году.