USD 1.7000
EUR 1.9604
RUB 2.3044
Подписаться на уведомления
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках
Новость дня
Четверо погибли, четверо ранены: МИД уточнил данные об азербайджанских моряках

Сильное землетрясение у берегов Филиппин

фото; видео
11:19 357

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в южной части Филиппин на острове Минданао. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 26 километрах к юго-западу от муниципалитета Каблалан в регионе Соксксарген провинции Саранггани.

По данным USGS, очаг землетрясения залегал на глубине 55,2 километра.

После основного землетрясения были зарегистрированы 10 афтершоков магнитудой от 4,6 до 6,5. В регионе и соседних странах были выпущены предупреждения о возможной угрозе цунами.

Президент Филиппин предупредил об угрозе цунами

Директор Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкол сообщил агентству Associated Press (AP), что наземные станции наблюдения за цунами зафиксировали волны высотой до одного метра в провинциях Султан-Кударат и Саранггани.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший призвал жителей прибрежных и других уязвимых районов немедленно переместиться на возвышенности.

По его словам, правительство уже приступило к реагированию на ситуацию, а службы по ликвидации последствий стихийных бедствий приведены в состояние готовности.

Метеорологическое управление Малайзии также выпустило предупреждение о цунами для штата Сабах на острове Борнео.

Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце — зоне высокой сейсмической и вулканической активности, где сильные землетрясения происходят регулярно.

Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня... главная тема; все еще актуально
7 июня 2026, 11:09 5198
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении? Комментарии из Грузии; все еще актуально
6 июня 2026, 23:00 6028
Зять Трампа может оставить Албанию без ЕС
Зять Трампа может оставить Албанию без ЕС
11:13 545
Новая волна ракетных ударов по Израилю. Иран закрывает небо
Новая волна ракетных ударов по Израилю. Иран закрывает небо фото; видео; обновлено 11:00
11:00 18893
Итоги встречи в Лондоне: пять условий мира в Украине
Итоги встречи в Лондоне: пять условий мира в Украине обновлено 02:30
02:30 6965
Предложение Зеленского: заморозка фронта ради мира
Предложение Зеленского: заморозка фронта ради мира
01:16 4000
Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину
Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину
00:15 4841
Зеленский раскрыл детали встречи с Абрамовичем
Зеленский раскрыл детали встречи с Абрамовичем обновлено 22:43
7 июня 2026, 22:43 9235
Азербайджан занял 4-е место на своем первом чемпионате мира
Азербайджан занял 4-е место на своем первом чемпионате мира Среди 20 команд; обновлено 21:53
7 июня 2026, 21:53 5068
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане обновлено 11:47
11:47 43111
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий
7 июня 2026, 18:50 8404

ЭТО ВАЖНО

Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня...
Референдум по геополитическому выбору: что ждет Армению в конце дня... главная тема; все еще актуально
7 июня 2026, 11:09 5198
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении?
Пашинян против пророссийских кандидатов: кто возьмет верх в Армении? Комментарии из Грузии; все еще актуально
6 июня 2026, 23:00 6028
Зять Трампа может оставить Албанию без ЕС
Зять Трампа может оставить Албанию без ЕС
11:13 545
Новая волна ракетных ударов по Израилю. Иран закрывает небо
Новая волна ракетных ударов по Израилю. Иран закрывает небо фото; видео; обновлено 11:00
11:00 18893
Итоги встречи в Лондоне: пять условий мира в Украине
Итоги встречи в Лондоне: пять условий мира в Украине обновлено 02:30
02:30 6965
Предложение Зеленского: заморозка фронта ради мира
Предложение Зеленского: заморозка фронта ради мира
01:16 4000
Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину
Зеленский объяснил, зачем написал открытое письмо Путину
00:15 4841
Зеленский раскрыл детали встречи с Абрамовичем
Зеленский раскрыл детали встречи с Абрамовичем обновлено 22:43
7 июня 2026, 22:43 9235
Азербайджан занял 4-е место на своем первом чемпионате мира
Азербайджан занял 4-е место на своем первом чемпионате мира Среди 20 команд; обновлено 21:53
7 июня 2026, 21:53 5068
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане
Пашинян победил и сделал заявление об Азербайджане обновлено 11:47
11:47 43111
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий
Ереван показал дроны и намекнул Москве на украинский сценарий наш комментарий
7 июня 2026, 18:50 8404
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться