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Пашиняна поздравляют с победой на выборах

11:53 1671

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна поздравляют с победой на выборах в парламент. Среди отправивших Пашиняну поздравительные послания — лидеры стран ЕС, президент Казахстана, лидер белорусской оппозиции и другие.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии:

«Уважаемый Никол Пашинян, поздравляю Вас с победой на выборах. Дух бархатной революции 2018 года под Вашим руководством жив и здоров. Мы глубоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая становится все ближе и ближе к Европе. Армения может рассчитывать на нас».

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Мои самые теплые поздравления, дорогой Никол Пашинян, с этой убедительной победой на парламентских выборах. Я рад продолжить вместе с тобой начатую работу по дальнейшему укреплению нашего сотрудничества на благо наших народов, поддержке мира и суверенитета Армении, а также сопровождению процесса сближения с Европой».

Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии:

«Поздравляю премьер-министра Никола Пашиняна с блестящей победой на выборах. Армения выбрала свой собственный демократический путь, несмотря на угрозы и запугивания. Латвия твердо поддерживает вас и выступает за более тесные отношения между Арменией и Европейским союзом».

Светлана Тихановская, лидер белорусской оппозиции:

«Я от всей души поздравляю премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и народ Армении с вчерашними выборами. Демократия победила. Народ смело и решительно выбрал свободу и независимость. Белорусы поддерживают Армению на ее дальнейшем пути к европейскому будущему».

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана.

«Выборы, по предварительным данным большинства международных наблюдателей, прошли в соответствии с действующим избирательным законодательством страны», — говорится в сообщении представительства Токаева.

Токаев отметил, что готов продолжать активное сотрудничество с Арменией во всех взаимно интересующих сферах. Политик также пожелал армянскому народу успехов в развитии государства, спокойствия и благополучия.

Ранее Центральная избирательная комиссия Армении сообщила, что партия Никола Пашиняна «Гражданский договор» одержала победу по итогам подсчета всех голосов. Она набрала около 727 тысяч голосов, что составляет 49,81 процента.

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