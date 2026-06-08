Трамп – Израилю и Ирану: Немедленно прекратите!..

«Израиль и Иран должны немедленно прекратить стрелять», - написал он в Truth Social.

В Тегеране заявили, что атака стала ответом на удар США и Израиля по одному из нефтехимических предприятий Ирана (в Махшахре, провинция Хузестан – ред.).

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о ракетном ударе по объектам нефтехимической отрасли в израильской Хайфе.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по авиационно-космическому университету в Тегеране. Об этом сообщает израильский 12-й телеканал.

В израильской армии утверждают, что сегодняшний налет привел к «ликвидации этих систем».

Как заявили в армии, эти комплексы ПВО были развернуты во многих районах исламской республики в рамках попыток Тегерана восстановить свой оборонный потенциал, серьезно подорванный в ходе предыдущих атак.

«Некоторое время назад израильские ВВС нанесли удары по нескольким целям на нефтехимическом комплексе в Махшахре на юго-западе Ирана. Подробности позже», — говорится в сообщении.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по нефтехимическому комплексу в Махшахре (провинция Хузестан, Иран). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По данным Mehr, Израиль нанес два удара. В результате инцидента никто не пострадал, однако подробностей о масштабах ущерба пока нет.

Махшахр — крупный промышленный и портовый район на юго-западе Ирана в провинции Хузестан, где сосредоточена одна из важнейших нефтехимических зон страны. Там размещены предприятия по переработке нефти и газа в химическую продукцию, в том числе пропилен и его производные.

О том, что Военно-воздушные силы Израиля атаковали комплекс в Махшахре, ранее сообщила Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Заместитель начальника службы безопасности Хузестана уточнил, что удар был нанесен по заводу «Карун», в результате чего тот получил повреждения, передает Fars.

После удара Израиля по нефтехимическому комплексу в Махшахре (провинция Хузестан) была проведена экстренная эвакуация персонала, сообщает агентство Irna.

После израильских ударов офисы в Махшахре будут работать с загрузкой не более 30%.

Как сообщила канцелярия губернатора, с понедельника правительственные учреждения в Махшахре на юго-западе Ирана будут работать с 30% штатом сотрудников.

Это заявление прозвучало после того, как израильские удары по нефтехимическому заводу в Каруне привели к принятию чрезвычайных мер в этом районе.

В понедельник в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что нанесли ракетный удар по аналогичным промышленным объектам в Хайфе в ответ на то, что они назвали ударом, поддержанным США и Израилем, по одному из иранских нефтехимических заводов.

В своем заявлении КСИР добавил, что Израиль начал «опасную игру», нанося удары по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам, и отметил, что любое расширение конфликта может повлиять на энергетические цели во всем регионе и иметь последствия для мировой экономики.

Тегеран заявляет, что вооруженные силы будут продолжать «меры сдерживания» столько, сколько потребуется.

Иранские вооруженные силы будут продолжать свои «меры сдерживания» столько, сколько потребуется, заявил представитель Министерства иностранных дел Эсмаил Багаи, добавив, что дипломатия невозможна, если Израиль или Соединенные Штаты нарушат договоренности, которые привели к прекращению огня в Ливане.

Багаи также заявил, что Иран не допустит повторных нападений под «прикрытием прекращения огня».

«Мы не позволим сионистскому режиму или Соединенным Штатам использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах и повторять свои агрессивные действия каждый день, лишь делая заявления о приверженности прекращению огня», — заявил Багаи.

В Иране заявляют, что США несут прямую ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Соединенные Штаты несут прямую ответственность за любые нарушения соглашения о прекращении огня от 8 апреля, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи, утверждая, что действия Израиля нельзя отделять от политики США.

«Никто не верит, что сионистский режим действует без согласования с Соединенными Штатами», — заявил Багаи, добавив, что Центральное командование США поддерживает Израиль как в наступательных, так и в оборонительных операциях, и что Вашингтон будет нести ответственность за последствия любой эскалации в регионе.

Багаи также заявил, что обмен сообщениями между Ираном и Соединенными Штатами до сих пор происходил в атмосфере недоверия, добавив, что события последних 24 часов еще больше усилят это недоверие.

В Иране заявляют, что Тегеран может создать угрозу безопасности на американских базах.

Иран способен создать устойчивую угрозу безопасности для американских войск, дислоцированных на военных базах по всему региону, об этом заявил в понедельник парламентарий Насролла Педжманфар.

По его словам, такой шаг поможет установить то, что он назвал «реальной безопасностью» в регионе, и будет способствовать «ликвидации Израиля». Педжманфар добавил, что открытая демонстрация военной мощи и сдерживающих возможностей Ирана — единственный способ устранить угрозу войны как для самого Ирана, так и для его региональных союзников.

Тем временем, по сообщению израильского армейского радио, опубликованному в понедельник, с вечера воскресенья в сторону Израиля было запущено около 30 ракет из Ирана и одна ракета из Йемена. В результате очередного ракетного удара Ирана по Израилю пострадавших нет.

По данным экстренных служб, в результате последнего ракетного удара Ирана по Израилю никто не пострадал.

Сирены воздушной тревоги прозвучали по всему северному и центральному Израилю, а командование тыла позже заявило, что жители пострадавших районов могут покинуть бомбоубежища.