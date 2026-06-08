Как подготовить ребенка к лету?

Летний сезон для детей — это время отдыха, игр и новых впечатлений, однако у этого времени года есть и свои риски для здоровья. Солнечные удары, обезвоживание, пищевые отравления и различные травмы встречаются в жаркие месяцы значительно чаще. Правильная подготовка детей к лету, соблюдение правил питания и безопасности имеют особое значение для их здорового развития.
На вопросы по этой теме отвечает педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджевой Министерства здравоохранения Нурана Гусейнова.
— С чего должна начинаться подготовка ребёнка к летнему сезону?
— Перед началом каникул ребенок должен пройти осмотр у педиатра, а при необходимости — лабораторные и инструментальные обследования. Следует оценить состояние здоровья ребёнка, чтобы определить, какие оздоровительные мероприятия будут полезны в течение лета. При планировании отдыха необходимо учитывать не только пожелания взрослых, но и интересы детей. Желательно вместе с ребёнком составить «список желаний» на лето: пикники, прогулки, посещение бабушки и дедушки, творческие занятия и многое другое. Кроме того, необходимо заранее приобрести легкую одежду из натуральных тканей, удобную обувь, головные уборы от солнца, солнцезащитные средства, репелленты против комаров и других насекомых, а также игрушки для летнего отдыха (например, наборы для игр с песком на пляже, воздушных змеев и др.).
Если планируете краткосрочный или длительный отдых, важно заранее узнать, какие виды активности предлагаются детям в выбранном месте, а также оценить санитарно-гигиеническое состояние объекта. Например, как часто очищаются и дезинфицируются бассейны и игровые зоны? Если питание входит в пакет отдыха, необходимо уточнить состояние кухни и наличие блюд, подходящих для детского рациона.
Сегодня дети все больше увлекаются телефонами, компьютерами и онлайн-играми. Поэтому летом следует организовывать интересные занятия и игры, которые помогут переключить внимание ребёнка с цифровых устройств на более полезные и укрепляющие здоровье виды деятельности. В последнее время для школьников всё чаще организуются летние лагеря. Там проводятся программы как для физического развития, так и для интеллектуального роста, например, по совершенствованию разговорных навыков на иностранных языках. Обычно дети отправляются в такие лагеря без родителей. Если ребёнок едет в лагерь впервые, можно снизить уровень стресса, заранее рассказав ему о жизни в лагере, показав короткие видеоролики и обсудив все детали.
— Как следует организовать питание детей летом и какие меры помогут укрепить иммунитет?
— Летом дети проводят большую часть времени на свежем воздухе, много гуляют, играют в саду и во дворе, становятся более активными. В этот период также ускоряются процессы роста. Интенсивный рост и повышенное потоотделение приводят к потере жидкости и витаминов, активизируют обмен веществ и увеличивают потребность организма в питательных веществах. В рационе детей должны преобладать овощи (салат, капуста, морковь, свёкла, тыква, огурцы, помидоры), фрукты, зелень, мясные и молочные продукты, а также полезные для пищеварения творог, кисломолочные напитки, коктейли и мороженое. В нашей кухне овощи и натуральные соки обычно употребляются только во время обеда или ужина. Однако было бы очень полезно включать свежевыжатые фруктовые соки, огурцы, помидоры и другие овощи также в завтрак.
Особое внимание следует уделять употреблению жидкости. В жаркие летние дни аппетит часто снижается, нарушается выработка пищеварительных соков, а потребность в воде возрастает. Поскольку дети начинают пить больше жидкости, интерес к еде может уменьшаться — они как будто насыщаются водой и другими напитками. При приготовлении пищи летом необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы. В противном случае возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций.
— Как проводится профилактика дефицита витамина D в летние месяцы?
— Профилактика дефицита витамина D у детей летом остаётся обязательной. Рекомендуется 2–3 раза в неделю организовывать прогулки на свежем воздухе продолжительностью 10–15 минут с открытыми лицом и руками без использования солнцезащитного крема. Следует отметить, что солнцезащитные средства с SPF выше 8–15 практически полностью блокируют синтез витамина D в коже. Профилактический прием витамина D (обычно 500–1500 МЕ в зависимости от возраста) не следует прекращать даже летом, особенно у детей младшего возраста, например до двух лет. К сожалению, у некоторых матерей существуют ошибочные представления относительно применения витамина D. Одни начинают использовать препарат по рекомендации врача и прекращают после первой упаковки, другие прекращают приём в возрасте ребёнка 6–12 месяцев.
Напомню, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить профилактику дефицита витамина D людям всех возрастов — от новорожденных до пожилых. Целесообразно не реже одного раза в год проверять уровень витамина D, кальция, фосфора, магния, железа и других минералов в крови ребёнка. Следует помнить, что как недостаток, так и избыток витамина D может вызывать серьёзные проблемы для организма.
— Как предотвратить солнечный и тепловой удар?
— Чтобы защитить детей от вредного воздействия солнечных лучей, следует избегать прогулок с 11:00 до 16:00. Предпочтение следует отдавать одежде и головным уборам из натуральных тканей (лён, хлопок), светлых тонов, отражающих солнечные лучи, закрывающих кожу и позволяющих ей дышать. Не следует ждать появления чувства жажды — детям нужно регулярно предлагать пить воду, натуральные соки. Также необходимо использовать солнцезащитные кремы. На пляже купание и отдых в тени должны чередоваться. Следует помнить, что покраснение лица, высокая температура, головная боль, слабость, тошнота, рвота и учащенный пульс являются признаками солнечного удара.
Первая помощь заключается в том, чтобы немедленно перевести ребёнка в прохладное и затенённое место, уложить его с немного приподнятой головой, расстегнуть или снять лишнюю одежду для улучшения вентиляции. Нужно смочить лицо прохладной водой, приложить холодные компрессы ко лбу, подмышечным впадинам и паховой области, а также дать ребёнку прохладную воду. Если эти меры не помогают, необходимо вызвать скорую помощь.
— Как предотвратить травмы во время игр на свежем воздухе?
— Летом дети чаще находятся на улице и активно играют, что увеличивает риск получения различных травм. Хотя невозможно полностью ограничить стремление ребенка исследовать окружающий мир, основная задача родителей — защитить его от потенциальных опасностей. Особенно это касается дошкольников, поскольку их любознательность, недостаточная координация движений и отсутствие жизненного опыта повышают вероятность несчастных случаев. В этом возрасте наиболее часто встречаются ожоги, возникающие при контакте с горячими предметами, кипятком, паром, электроприборами и открытым огнём. Чтобы избежать таких случаев, горячую пищу следует держать вне досягаемости детей, отказаться от длинных скатертей и размещать электрические приборы в безопасных местах. Открытые провода, незащищённые розетки и неисправная техника представляют серьезную опасность.
Кроме того, распространены падения с высоты. Окна, балконы, лестницы и мебель могут быть опасны для детей. Особо следует отметить, что москитные сетки не являются защитным средством и не предотвращают падение ребёнка из окна. Необходимо избегать размещения мебели возле открытых окон и устанавливать защитные ограждения. Игры с мелкими предметами увеличивают риск удушья. Поэтому маленьким детям нельзя давать мелкие детали, а во время еды следует внимательно наблюдать за ними. Лекарства и химические вещества должны храниться в недоступных для детей местах и в надлежащей упаковке во избежание отравлений.
У детей старшего возраста часто встречаются травмы, связанные с велосипедами и дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому необходимо обучать их правилам безопасного поведения, использовать защитное снаряжение (шлем, наколенники и др.), а в автомобиле обязательно пристегиваться ремнями безопасности и использовать специальные детские кресла. Водоемы летом являются одним из самых опасных мест. Детей нельзя оставлять без присмотра в воде или рядом с ней, а также необходимо обучать их правилам безопасного поведения на воде.
— Как использовать лето для формирования здорового образа жизни у детей?
— Лето — наиболее благоприятный период для формирования у детей здорового образа жизни. Пребывание на свежем воздухе, солнце, чистый воздух, прогулки у моря и в лесу, активные игры, употребление богатых витаминами овощей и фруктов способствуют укреплению иммунитета. Физическая активность — прогулки, езда на велосипеде, игры на открытом воздухе и плавание — оказывает положительное влияние на развитие ребёнка. Важное значение также имеют правильное питание, достаточное потребление жидкости, соблюдение режима сна и правил гигиены. Летний сезон совпадает с периодом отпусков не только у детей, но и у многих родителей. В современном мире, особенно в крупных городах, из-за напряженного графика работы, пробок и других проблем нам не всегда удается уделять детям достаточно времени в течение года. Поэтому лето — прекрасная возможность наверстать упущенное. Проводите больше времени со своими детьми, уделяйте им внимание, интересуйтесь их проблемами, которые нам могут казаться незначительными, а для них выглядят серьезными и неразрешимыми, и своевременно оказывайте поддержку. Проводите время всей семьей активно: гуляйте, устраивайте пикники с подвижными играми, посещайте бассейн вместе. Ребенок должен чувствовать в семье тепло, доверие, любовь и осознавать, что он желанен и дорог. Тогда в будущем он сможет дарить окружающим такую же любовь, теплоту и доверие.