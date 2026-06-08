Как подготовить ребенка к лету?

Летний сезон для детей — это время отдыха, игр и новых впечатлений, однако у этого времени года есть и свои риски для здоровья. Солнечные удары, обезвоживание, пищевые отравления и различные травмы встречаются в жаркие месяцы значительно чаще. Правильная подготовка детей к лету, соблюдение правил питания и безопасности имеют особое значение для их здорового развития. На вопросы по этой теме отвечает педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджевой Министерства здравоохранения Нурана Гусейнова. — С чего должна начинаться подготовка ребёнка к летнему сезону? — Перед началом каникул ребенок должен пройти осмотр у педиатра, а при необходимости — лабораторные и инструментальные обследования. Следует оценить состояние здоровья ребёнка, чтобы определить, какие оздоровительные мероприятия будут полезны в течение лета. При планировании отдыха необходимо учитывать не только пожелания взрослых, но и интересы детей. Желательно вместе с ребёнком составить «список желаний» на лето: пикники, прогулки, посещение бабушки и дедушки, творческие занятия и многое другое. Кроме того, необходимо заранее приобрести легкую одежду из натуральных тканей, удобную обувь, головные уборы от солнца, солнцезащитные средства, репелленты против комаров и других насекомых, а также игрушки для летнего отдыха (например, наборы для игр с песком на пляже, воздушных змеев и др.). Если планируете краткосрочный или длительный отдых, важно заранее узнать, какие виды активности предлагаются детям в выбранном месте, а также оценить санитарно-гигиеническое состояние объекта. Например, как часто очищаются и дезинфицируются бассейны и игровые зоны? Если питание входит в пакет отдыха, необходимо уточнить состояние кухни и наличие блюд, подходящих для детского рациона. Сегодня дети все больше увлекаются телефонами, компьютерами и онлайн-играми. Поэтому летом следует организовывать интересные занятия и игры, которые помогут переключить внимание ребёнка с цифровых устройств на более полезные и укрепляющие здоровье виды деятельности. В последнее время для школьников всё чаще организуются летние лагеря. Там проводятся программы как для физического развития, так и для интеллектуального роста, например, по совершенствованию разговорных навыков на иностранных языках. Обычно дети отправляются в такие лагеря без родителей. Если ребёнок едет в лагерь впервые, можно снизить уровень стресса, заранее рассказав ему о жизни в лагере, показав короткие видеоролики и обсудив все детали.

— Как следует организовать питание детей летом и какие меры помогут укрепить иммунитет? — Летом дети проводят большую часть времени на свежем воздухе, много гуляют, играют в саду и во дворе, становятся более активными. В этот период также ускоряются процессы роста. Интенсивный рост и повышенное потоотделение приводят к потере жидкости и витаминов, активизируют обмен веществ и увеличивают потребность организма в питательных веществах. В рационе детей должны преобладать овощи (салат, капуста, морковь, свёкла, тыква, огурцы, помидоры), фрукты, зелень, мясные и молочные продукты, а также полезные для пищеварения творог, кисломолочные напитки, коктейли и мороженое. В нашей кухне овощи и натуральные соки обычно употребляются только во время обеда или ужина. Однако было бы очень полезно включать свежевыжатые фруктовые соки, огурцы, помидоры и другие овощи также в завтрак. Особое внимание следует уделять употреблению жидкости. В жаркие летние дни аппетит часто снижается, нарушается выработка пищеварительных соков, а потребность в воде возрастает. Поскольку дети начинают пить больше жидкости, интерес к еде может уменьшаться — они как будто насыщаются водой и другими напитками. При приготовлении пищи летом необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы. В противном случае возрастает риск пищевых отравлений и кишечных инфекций. — Как проводится профилактика дефицита витамина D в летние месяцы? — Профилактика дефицита витамина D у детей летом остаётся обязательной. Рекомендуется 2–3 раза в неделю организовывать прогулки на свежем воздухе продолжительностью 10–15 минут с открытыми лицом и руками без использования солнцезащитного крема. Следует отметить, что солнцезащитные средства с SPF выше 8–15 практически полностью блокируют синтез витамина D в коже. Профилактический прием витамина D (обычно 500–1500 МЕ в зависимости от возраста) не следует прекращать даже летом, особенно у детей младшего возраста, например до двух лет. К сожалению, у некоторых матерей существуют ошибочные представления относительно применения витамина D. Одни начинают использовать препарат по рекомендации врача и прекращают после первой упаковки, другие прекращают приём в возрасте ребёнка 6–12 месяцев. Напомню, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить профилактику дефицита витамина D людям всех возрастов — от новорожденных до пожилых. Целесообразно не реже одного раза в год проверять уровень витамина D, кальция, фосфора, магния, железа и других минералов в крови ребёнка. Следует помнить, что как недостаток, так и избыток витамина D может вызывать серьёзные проблемы для организма. — Как предотвратить солнечный и тепловой удар? — Чтобы защитить детей от вредного воздействия солнечных лучей, следует избегать прогулок с 11:00 до 16:00. Предпочтение следует отдавать одежде и головным уборам из натуральных тканей (лён, хлопок), светлых тонов, отражающих солнечные лучи, закрывающих кожу и позволяющих ей дышать. Не следует ждать появления чувства жажды — детям нужно регулярно предлагать пить воду, натуральные соки. Также необходимо использовать солнцезащитные кремы. На пляже купание и отдых в тени должны чередоваться. Следует помнить, что покраснение лица, высокая температура, головная боль, слабость, тошнота, рвота и учащенный пульс являются признаками солнечного удара. Первая помощь заключается в том, чтобы немедленно перевести ребёнка в прохладное и затенённое место, уложить его с немного приподнятой головой, расстегнуть или снять лишнюю одежду для улучшения вентиляции. Нужно смочить лицо прохладной водой, приложить холодные компрессы ко лбу, подмышечным впадинам и паховой области, а также дать ребёнку прохладную воду. Если эти меры не помогают, необходимо вызвать скорую помощь.